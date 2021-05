Morena Rial quiere trabajar con el Inadi para ayudar a víctimas de discriminación

En los últimos días a Morena Rial le surgió una inquietud y quiere involucrarse en el tema: reunirse con autoridades del Inadi para conseguir leyes más severas que castiguen a quienes hacen daño con sus burlas a un tercero.

Por lo menos así lo publicó en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 1.3 millón de seguidores, donde compartió historias en las que manifestó su deseo. Sobre todo por haber sido víctima del bullying durante casi toda su vida.

“Me gustaría saber por qué no se sancionan leyes más severas contra los actos de discriminación. Es de público conocimiento mi reclamo que llegó a juicio oral en donde ni el Inadi ni ninguna otra institución colaboró con mi abogado, Alejandro Cipolla, ni una llamada para brindarme apoyo», se quejó.

«Hay gente que sufre lo mismo que yo, que no puede contratar abogados y que padece estos actos aberrantes”, completó en sus redes, indignada por la situación que estaba atravesando. Pero solidarizándose además con aquellos que no tienen dinero para afrontar una denuncia.

Después le preguntaron si iba a volver a Buenos Aires, ya que desde el verano está radicada en Córdoba. Entonces respondió que estaba evaluando propuestas laborales, pero que su intención es involucrarse en el tema de la discriminación.

“Estoy decidida a impulsar sanciones más severas para los actos de discriminación. Estoy hablando con mi abogado Cipolla para poder coordinar una reunión con gente del Inadi”, insistió, demostrando que está abocada en la causa.

Inclusive en otra historia que compartió, una seguidora le escribió: «Hola More. Te deseo lo mejor en tu pelea. A mí me discriminan mucho en el colegio por mi sobrepeso. Ahora que tengo 18 mandé muchos mails al Inadi y nadie me ayudó».

«Muchas veces pensé que no quería vivir más pero gracias a mi psicólogo puedo seguir luchando. Seguí así que todos te apoyamos», la alentó. «Vos sos única y especial. No bajes los brazos! Esperemos que el INADI pueda cambiar para ayudar a más personas!», fue la contenedora respuesta de Morena.

El Juicio con La Bomba Tucumana

En 2019 Gladys La Bomba Tucumana visitó el piso de Intrusos para denunciar que sufría todo tipo de discriminación en las redes sociales. Y cuando detalló las cosas «agraviantes» que le decían, sorprendió al propio Jorge Rial y al resto del equipo con su exabrupto.

“Me dicen empanada de esto, negra villera, sucia, patasucia, ladrona, gorda cerda, mamá de Morena Rial y muchas cosas feas más”, manifestó la cantante, sin ánimo de ofender a nadie, pero tampoco dándose cuenta del daño que le hacía a la hija del conductor.

Si bien en el programa nadie le dijo nada, al día siguiente la propia Morena Rial tomó cartas en el asunto y denunció a la cantante por discriminación. Inclusive en 2020 La Bomba ofreció sus disculpas públicas, pero la hija de Rial no las aceptó y pidió una suma de dinero como compensación.

“Si necesita plata, que no me pida porque no tengo, pero si necesita una disculpa, porque ella entendió mal, (no tengo) ningún problema en dársela porque sé que ella sufrió muchísimo bullying como yo. Yo estoy del lado de ella. ¿Cómo voy a agredirla con algo que sé que también sufría?», dijo Gladys.

«Es de locos pensar que la discriminé. ¿Cómo puede imaginar, una mente perversa y malvada, que yo me voy a sentar en un programa a agredirla o hacerla sentir mal? Estaba enumerando la maldad que tiene la gente para hacer sentir mal a las personas», se quejó.

«Trabajo muchísimo para vivir. No está bueno de parte de ella hacia a mí, conociendo mis sentimientos de madre, que ella pueda pensar que en algún momento lo dije desde la maldad o para hacerle bullying. Al contrario”, cerró la cantante, aunque no hubo arreglo y el juicio continúa.

Fuente: Clarín.