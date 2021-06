Morena Rial aclaró cómo llega a fin de mes y contó qué carrera está estudiando

Morena Rial siempre fue una mujer emprendedora. Vendió productos importados y hasta maquinitas de belleza facial y corporal. También probó suerte en la música, pero no llegó a hacer conciertos porque se convirtió en mamá y prefirió dedicarse a su bebé. Luego llegó la pandemia y todo se complicó, lo que llevó a sus seguidores a preguntarse cómo lograba mantenerse económicamente.

Si bien pudo ganar algo de dinero trabajando como actriz en Villa Carlos Paz durante la temporada de verano, los gastos de su nueva vida en Córdoba no fueron pocos. Consultada por un usuario de Instagram, la mediática respondió cómo llega a fin de mes, aunque se mostró bastante molesta.

“Voy a responder un poquito enojada, pero no por la pregunta en sí, sino porque todo el mundo se mete, habla y opina sin saber. Sí chicos, estudio aunque no lo crean, marketing y publicidad digital. Así que bueno, para todos los que no tengan vida y rompen las pelotas, obviamente sí, me mantiene mi papá y además estudio. Así que mil besos y al que no le gusta que no me mire”, disparó.

La relación con Jorge Rial mejoró muchísimo y ella fue uno de sus pilares más importantes tras el fin de TV Nostra, el programa que empezó el conductor tras su salida de Intrusos, el histórico ciclo que llevó adelante por 20 años.

El periodista se sintió muy contenido por toda su familia y especialmente por su hija Morena, que a pesar de estar en Córdoba se comunicó con él de inmediato. Pronto regresará a Buenos Aires con su hijo Francesco, ya que no se adaptó a esa provincia. “Me quiero volver definitivamente. No es lo mismo venir de vacaciones que estar viviendo”, le confió a Pablo Layus.

Morena Rial quiere trabajar con el Inadi para ayudar a víctimas de discriminación

En los últimos días a Morena Rial le surgió una inquietud y quiere involucrarse en el tema: reunirse con autoridades del Inadi para conseguir leyes más severas que castiguen a quienes hacen daño con sus burlas a un tercero.

Por lo menos así lo publicó en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 1.3 millón de seguidores, donde compartió historias en las que manifestó su deseo. Sobre todo por haber sido víctima del bullying durante casi toda su vida.

“Me gustaría saber por qué no se sancionan leyes más severas contra los actos de discriminación. Es de público conocimiento mi reclamo que llegó a juicio oral en donde ni el Inadi ni ninguna otra institución colaboró con mi abogado, Alejandro Cipolla, ni una llamada para brindarme apoyo», se quejó.

«Hay gente que sufre lo mismo que yo, que no puede contratar abogados y que padece estos actos aberrantes”, completó en sus redes, indignada por la situación que estaba atravesando. Pero solidarizándose además con aquellos que no tienen dinero para afrontar una denuncia.

Después le preguntaron si iba a volver a Buenos Aires, ya que desde el verano está radicada en Córdoba. Entonces respondió que estaba evaluando propuestas laborales, pero que su intención es involucrarse en el tema de la discriminación.

“Estoy decidida a impulsar sanciones más severas para los actos de discriminación. Estoy hablando con mi abogado Cipolla para poder coordinar una reunión con gente del Inadi”, insistió, demostrando que está abocada en la causa.

Inclusive en otra historia que compartió, una seguidora le escribió: «Hola More. Te deseo lo mejor en tu pelea. A mí me discriminan mucho en el colegio por mi sobrepeso. Ahora que tengo 18 mandé muchos mails al Inadi y nadie me ayudó».

«Muchas veces pensé que no quería vivir más pero gracias a mi psicólogo puedo seguir luchando. Seguí así que todos te apoyamos», la alentó. «Vos sos única y especial. No bajes los brazos! Esperemos que el INADI pueda cambiar para ayudar a más personas!», fue la contenedora respuesta de Morena.

Fuente: Todo Noticias