¿Vuelven las Spice Girls? Anunciaron que sacarán un nuevo tema y revolucionaron a los fans

La cuenta oficial de las Spice Girls en Twitter anunció que editarán un sencillo con una reedición de su tema más icónico e incluso darán a conocer un tema inédito de la banda llamado «Feed Your Love» (alimenta tu amor). Sus fanáticos se volvieron locos y en cuestión de minutos agotaron la preventa.

Allá por el 1996, en una época en la que no había redes sociales, todo el mundo hablaba de un grupo de chicas británicas que la rompían con su primer tema. Geri Halliwell, Melanie C, Victoria Beckham, Melanie B y Emma Bunton entraron con todo al mundo de la música de la mano de “ Wannabe ”.

Así nacieron las legendarias Spice Girls, que en pocas semanas consiguieron tener el sencillo debut de un grupo femenino más exitoso de la historia . Esta canción terminó siendo número 1 en 31 países , y se vendieron 11 millones de discos sencillos.

En julio de este año se cumplen 25 años desde que el exitoso tema salió a la calle y desde las redes sociales anunciaron que “lanzaremos un vinilo y un casete de edición limitada, con: Wannabe (single original), Wannabe (edición del remix de Junior Vasquez), Wannabe (demo) y la pista inédita ‘Feed Your Love’”.

El EP se lanzará digitalmente el 9 de julio, y el vinilo y el casete lo seguirán el 23 de julio. Como era de esperarse, en cuestión de minutos se agotaron los vinilos y casetes, pero todavía se puede hacer la reserva de las canciones en la versión digital a través de las plataformas de streaming, ingresando desde este link: https://spicegirls.lnk.to/Wannabe_25SR .

Locura fan

Aprovechando el boom por este lanzamiento, desde las redes sociales lanzaron una nueva consigna. “Creemos que hay una Spice Girl en todos nosotros, ¡y queremos que te unas a nosotros en un viaje al pasado! Queremos verte cantando con todo tu corazón, mostrando tus mejores pasos de baile”.

Inmediatamente, fans de todo el mundo compartieron sus videos del recuerdo e incluso impactantes historias de cómo este grupo que irrumpió con su mensaje de inclusión y autoempoderamiento, cambió la vida de miles de personas.

25th Anniversary 🎉 @spicegirls I am holding my FIRST Poster & everytime someone ask to take a photo with me I never forget to bring the poster & 25 years later I still have the poster & handmade keychain gift from my mom 💕 that she made it herself, INDONESIA 🇲🇨 . #iamaspicegirl pic.twitter.com/6FabwsZMlC — The Doctor Collection Indonesia 🇲🇨 (@richardgondo97) June 14, 2021

@spicegirls are EVERYTHING for me since I was 3 years ago. They teach me to be myself and love music as such a young age. I realized my dream 2 years ago when I saw them for the first time at WEMBLEY ❤️✌🏻#iamaspicegirl pic.twitter.com/eoFDPqWrSh — Jean-phi Spasaro (@ChristineMarsei) June 14, 2021

Spice Girls are all about girl power. They taught me that girls could do anything. As a new girl band bursting onto the scene they were fresh,exciting & different. They paved the way for many girl bands since. Thank you Spice Girls for making pop music fun again #iamaspicegirl — Lynn (@Lynn3vans) June 14, 2021