Cinthia Fernández confirmó que se postulará como diputada: “Voy por el lado de la mujer”

Es un hecho. Cinthia Fernández incursionará en la política y está calentando motores para postularse como diputada. Ya lo había manifestado en varias oportunidades, pero ahora les recordó a sus compañeros de Los ángeles de la mañana que se encuentra ultimando detalles y sus ideas son muy claras.

La panelista sostuvo que quiere enfocarse en los derechos de la mujer, especialmente en lo relacionado a las cuotas alimentarias. “Estamos trabajando en silencio porque sino parece cholulaje. Estaba hablando Irma Roy que fue una gran pionera y logró un montón de cosas”, comentó.

“Lo que más sufro es la cuota alimentaria y no hay inmediatez ni rigidez en el cumplimiento de la misma. No puedo cambiar las leyes, pero sí tratar de ver cómo se agilizan las cosas o por lo menos visibilizar que hay una lentitud en los procedimientos. ¿No pagás? Y bueno, vas preso o te quitan el registro…”, propuso.

Parece que su conflicto con Matías Defederico le hizo tomar coraje para dar el primer paso y está convencida de que muchas personas la apoyarán. “¿Por qué yo no puedo dar mi visión o mi opinión en cuánto a las vivencias? Quién más mier.. ha vivido que yo, a todo lo que es referente a la mujer, a la cuota alimentaria. Son nichos que no se atacan porque no le interesan a nadie, porque no dan ganancia de ningún tipo”, amplió molesta.

En enero, la mamá de Charis, Bella y Francesca había comentado que iba a estudiar Ciencias Políticas para desempeñar correctamente el cargo en caso de ser elegida. El partido que la convocó fue Unite, el mismo que integra Amalia Granata: “Me llamaron hace cinco meses. Yo en ese momento les dije que lo iba a pensar y eso siempre siguió en pie. Es para ser diputada provincial”.

Si bien reconoció que no cuenta con una formación política -todavía-, eso no es un impedimento para que pueda ejercer: “Hay mucha gente que se dedica a eso y tampoco la tiene, por ejemplo Marcos Di Palma fue diputado y no tiene ni título secundario y él mismo lo dijo en la televisión. Yo me voy a preparar”.

En ese sentido explicó que está comenzando a conformar un equipo de trabajo y además contará con el apoyo del abogado Cesar Carozza: “Me voy a postular para las elecciones de este año. El partido me convocó por mis opiniones públicas sobre la delincuencia porque tuve experiencias donde la pasé mal, como le pasa a un montón de gente todos los días”.