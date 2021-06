Brilló como mediático y ahora arregla televisores para sobrevivir: la nueva realidad de “Amigacho”

Amigacho saltó a la fama de la misma manera que tantos otros mediáticos como Zulma Lobato, Tomasito Süller, Electra, Jorgito Porcel o la Tía Giovani, una nueva generación que llegó para desbancar a Jacobo Winograd, Oriana Junco, Silvia y Guido Süller, Mich y otros que hicieron historia en la TV. Un día apareció en Crónica hablando con la “CH” y fue furor, hasta grabó varias escenas con Nicolás Cabré en la novela Los únicos.

Sin embargo, el éxito no fue su fiel compañero. Su popularidad decayó luego de ser denunciado por estafa y volver al anonimato hizo que saliera a pedir monedas a la calle, recordándole aquellos años en los que vendía estampitas en el subte. Ahora se gana el pan arreglando televisores, equipos de audio y pasando VHS a DVD, según informaron en el canal que lo vio nacer.

Su decadencia comenzó en 2016, cuando un amigo de toda la vida lo acusó de haberle robado. “Me acompañó al banco y se hizo pasar por primo ante la cajera. Hizo un apoderamiento indebido y se llevó mi dinero. Me hizo el cuento del tío. Hubo una denuncia policial y voy a ir hasta las últimas consecuencias. Mi mamá murió hace poco, no tengo un peso, me arreglo solo y como puedo. Nadie me ayuda. Soy discapacitado. Lo llamé muchas veces y él nunca me atendió. Me prometió 12.500 pesos que iba a traerme y no vino”, expresó la víctima en aquel entonces.

Cuando las cámaras de TV lo encontraron, Amigacho ya no era el mismo de antes. Se había hecho algunas cirugías estéticas, sacándose, al menos, 10 años. “Me operé, me levanté y me afiné un cachitito la nariz. Me operé porque no estaba conforme con mi cara y un mal cirujano me había hecho un desastre”, explicó.

En su última aparición, contó que trabaja en una especie de videoclub de Bernal, el único que quedó en la zona. “Hago conversiones de videos en VHS a DVD, de casamientos, fiestas. Soy técnico, así que también reparo equipos de audio, televisores…”, reveló.

Fernando Camara, como figura en su partida de nacimiento, supo ganarse el corazón de la gente hablando de forma extraña con la “CH”, aunque muchos se enojaron cuando Anabela Ascar reveló que no era un exsordomudo, como se había comentado cuando debutó en su ciclo. Con los rencores de lado, aquellos que lo reconocen en la calle le piden selfies y le manifiestan lo lindo que sería que volviera a la pantalla con sus ocurrencias, pero por ahora no recibió ninguna propuesta formal para reaparecer en los medios.

Fuente: Todo Noticias