Una modelo británica se hartó y acusó a Cande Tinelli de «clonar su vida»

Candelaria Tinelli se convirtió en tendencia de Twitter porque una modelo británica, Rebecca Fox, la acusó nuevamente de copiarla hasta en el más mínimo detalle, asegurando con énfasis que la plagió con varios de sus tatuajes, peinados y hasta su estilo de vida.

En 2016, la modelo inglesa ya había publicado en sus redes que estaba enojada luego de ver cómo la hija de Marcelo Tinelli se hizo prácticamente el mismo tatto que ella al lado de su oreja. Pero en las últimas horas volvió a disparar contra la influencer afirmando que Cande fue por mucho más desde ese entonces.

​»Desde este tuit, ella literalmente clonó toda mi vida. Da miedo. Incluso copia hasta los detalles más pequeños, como mis diseños de uñas», comenzó el furioso descargo de Rebecca Fox, señalando el tatuaje de la cara de Cande Tinelli que criticó hace 5 años, por lo que no tardó en viralizarse y generar repercusión en la Argentina.

I got bright yellow nails with black smiley faces on them couple weeks ago and the NEXT DAY she had the exact same nails 🤣 it’s actually jokes I can’t deal. Anyway puta if you see this give me some credit. You wouldn’t be you without me. LOLLLLL

