Baby Etchecopar trató de “chanta” e “improvisada” a Cinthia Fernández por hacer campaña con una foto desnuda

“¿Qué es más grave? ¿Verme en pelotas a mi o que estos políticos te dejen en pelotas a vos? Dejen de juzgar… vayamos a lo importante, demasiado revuelo con mi cuerpo”, se preguntó Cinthia Fernández, precandidata a diputada por el partido UNITE en sus redes sociales junto con una foto de ella como Dios la trajo al mundo.

La imagen generó gran impacto y no pasó desapercibida. Muchos comentaristas la criticaron y consultado por América, Baby Etchecopar redobló la apuesta: “Esta campaña me parece muy berreta de todos lados, no creo que la patria en este momento está para jugar en tanga. Yo no acuerdo para nada con el estilo si esos son los principios democráticos de Cinthia”. Luego extendió su crítica a todos los candidatos: “Está bárbaro si está desnuda, tiene un cuerpazo, es divina. Pero si eso es lo que tiene para proponer… porque vos lo que mostrás es tu propuesta, y hasta ahora ninguno mostró nada”.

En conductor de Basta Baby se refirió a las víctimas del COVID-19 y al delicado momento que atraviesa el país: “Honestamente, creo que mostrarse desnudo tampoco es mostrar una propuesta. La payasada política está buena, pero ahora tenemos ciento diez mil muertos. La política es el arte de manejar la economía, la salud, la seguridad. Y evidentemente todos estos son unos chantapufi y unos improvisados que quieren llegar para asegurarse un sueldo”.

En sus redes sociales, tras las críticas que recibió por hacer campaña con un desnudo, la panelista de Los ángeles de la mañana dijo haberse sentido violentada y se explayó sobre el tema: “Palabra VIOLENCIA, algo que debería estar más en la agenda política, ¿no creen? Justamente era lo que quería provocar, que salte toda esta porquería de la cual nos jactamos que estamos avanzando. Error, estamos en el mismo lugar o quizás peor. Actitudes como está restan, porque la violencia y la política de género también son importantes de resolver. Si sos K se habla de misoginia, si sos Cinthia Fernandez se habla de una ‘puta’ de forma encubierta, solo que de manera ‘más elegante’ son violentos bajo el título de ‘desnuda busca votos’. La violencia también es una pandemia, y creo no tiene cura. Pero, ¿sabés qué? No la vi tampoco en la agenda de ningún político con pantalones puestos”.

El primer posteo de Cinthia había recibido más de cien mil “Me gusta” obtuvo muchos comentarios negativos. “Cuando dejes de ser tan superficial lo vas a entender”, “¿Políticamente hablando? Las dos son graves, pero bueno, Argentina, país generoso”, “No se justifica ninguna de las dos actitudes”, “No creo que vos puedas solucionar mucho mamu, si tenés más problemas que la carroza” y “Si, bueno pero no es para tal destape querida, ya está, ya conocemos tu hermoso cuerpo trabajado, lo demás es decorado”.

El miércoles por la noche la panelista estuvo como invitada a la salsa de tres de ShowMatch y antes de bailar con Lizardo Ponce, habló de su proyecto: “Estoy estudiando mucho, para mí es una etapa de mucho estudio. A diferencia de los otros políticos, prefiero estar estudiando a hacer los papelones que están haciendo, los spots que están haciendo. Hay cosas de la política que claramente… No soy militante ni tengo estudios políticos. Mi propuesta viene por otro lado, por una vivencia personal. Y me parece que las propuestas que salen de los problemas de la gente, son las que hay que tratar. Ese es mi aporte honesto, que eso ya es un montón”, definió.

Hace un par de meses, al confirmar que se dedicaría a la política, la bailarina dijo: “Voy a ser candidata a diputada, voy por el lado de la mujer. Justo estaba hablando Irma Roy, que fue una gran pionera y logró un montón de cosas. El tema es que a nadie le interesa, sobre todo de mujer ¿Por qué yo no puedo dar mi visión o mi opinión en cuánto a las vivencias? Quién más mierda ha vivido que yo, a todo lo que es referente a la mujer, a la cuota alimentaria. Son nichos que no se atacan porque no le interesan a nadie, porque no dan ganancia de ningún tipo”.

