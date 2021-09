Mariano Martínez confirmó que sacará un disco, habló de los haters y recibió el apoyo de una estrella de rock

Posiblemente, el debut de Mariano Martínez como cantante siempre este asociado a “Yo sé”, la canción que interpretaba con su personaje de “El Rey Sol Marquesi” en Son Amores. Casi 20 años después de aquel éxito rotundo, el artista encontró en la música un espacio propio y decidió lanzar su carrera en los escenarios. Durante una entrevista con Bebe Contepomi, en Mega 98.3, habló de los planes para esta nueva etapa.

“Todo empezó en pleno rodaje de la película Humo Bajo El Agua en Saladillo, que se estrena el año que viene. Estábamos en un asado con el productor musical, Pablo Fuillerat y en medio del almuerzo le conté que mi sueño era grabar el tema “Juntos a la par” de Pappo y me llevó a su estudio con músicos de la ciudad y lo hicimos”, dijo durante la entrevista en Todo lo Demás También.

Pero la historia no terminó ahí. Familiarizado en el estudio, se dio cuenta de que quería seguir haciendo covers de las canciones que, por alguna razón, marcaron su vida. Ese momento de plenitud y confianza en si mismo lo cambió todo: el 18 de septiembre volverá al estudio de Saladillo para completar su primer disco con la banda que armó allá.

“Arranque con el tema de Pappo por lo que dice la letra. Esa canción la usamos para hacer un video del backstage de la película y esa idea de que si no vamos juntos para el mismo lado, si no hacemos las cosas en equipo no vamos a ir a ningún lado ni como país ni como comunidad ni como familia me impactó”.

Al hit -del disco Buscando un amor del legendario guitarrista- lo cantó en público, por primera vez, en el programa de Jey Mammon.



Sobre la decisión de aventurarse en la profesión de cantante, dijo: “Esto surgió por amor a la música y con absoluto profesionalismo”. El actor -quién tomó clases de canto- confirmó, además, que ya fue convocado por una importante discográfica para editar su material.

Entre los covers que eligió, aparece más de un tema perteneciente al repertorio del rock nacional. En ese sentido, explicó que descubrió el género durante unas vacaciones junto a toda su familia en Uruguay. Con 14 años se encontró con un disco de Los Ratones Paranoicos y ahí nació su amor por la popular formación.

“Me marcó mucho ese álbum, lo escuchaba desde que me despertaba hasta que me acostaba durante 20 días y durante ese tiempo pasaron muchas cosas. Fue el último verano con mi abuela, mi di un beso con una chica más grande escuchando esas canciones”, comentó. “Juanse me escribió después de escuchar que hice un cover de su banda en el programa de Jey Mammon y me tiró la mejor”, agregó orgulloso.

Confeso lector, comentó que gracias a su afán por los libros estuvo escribiendo sobre sus situaciones personales en plena pandemia y que piensa empezar a hacer sus propios temas.

Qué dijo Mariano Martínez sobre los haters en las redes

“Si vos vivís la vida saltando contento, te van a criticar. Si vivís la vida quieto sin hacer nada, te van a a criticar. Entonces, uno tiene que hacer lo que siente siempre y sin molestar a nadie”, expresó acerca de las duras críticas que suele recibir.

“A mí no me afectan los haters, pero me parece que esto tendría que ser consensuado y tiene que haber algo de conciencia colectiva para que la moda sea otra cosa, sea apoyar a la gente”, argumentó el actor.

Además, aclaró que aprendió a convivir con los mensajes negativos, pero que tuvo que hablarlo con sus hijos: “Lo hice porque se habían hecho cuentas para contestar y yo no quería que les afecte”.

Por qué no se lanzó como cantante con el Rey Sol Marquesi

Son Amores fue una de las tiras más exitosas de Polka, llegando a obtener 35 puntos de rating y millones de fans. Entre 2002 y 2003, el personaje interpretado por Mariano Martínez causó un furor absoluto. Con su rol de cantante -para la ficción- editó un disco que fue galardonado con placa de oro debido a sus ventas.El triunfo arrollado de El Rey Sol Marquesi hizo que llovieran las ofertas para que se lanzara como cantante, pero él desistió.

“Marcelo Rey, mi representante, que fue como mi segundo padre, no me dejó porque decía que yo no estaba preparado. El tenía miedo que eso me lleve al cajón de madera, porque es difícil lidiar con la fama extrema. Hoy sí me siento estable y agradezco la decisión que él tomó para cuidarme”.

Fuente: TN