“Imagine” de John Lennon cumple 50 años: el sueño de un mundo mejor

“Imagina que no hay cielo, es fácil si lo intentas. No hay infierno debajo nuestro. Arriba de nosotros, solo cielo”, son las primeras palabras de “Imagine”, una de las canciones más importantes dentro de la carrera solista de John Lennon. Un manifiesto que no pierde vigencia.

Un 9 de septiembre, hace medio siglo, el artista publicó su segundo disco -que lleva el mismo título que el famoso tema- con diez piezas que representan, en cierta medida, una carta de amor a su esposa Yoko Ono.

Alejado de Los Beatles, buscó refugio creativo en su compañera, con quien había contraído matrimonio ese mismo año en Gibraltar. Su primer paso sin los muchachos de Liverpool fue John Lennon/Plastic Ono Band (1970), una catarsis experimental con letras desgarradoras causada por la terapia primal a la que se sometió junto a Yoko.

Una parte de Imagine se grabó en el estudio personal de Lennon, en su mansión de Tittenhurst Park, Londres, mientras que las cuerdas se sumaron en en Record Plant de Nueva York. Al igual que en su anterior álbum, Phil Spector estaría en el rol de coproductor. Aquellas sesiones fueron grabadas en video que luego se conocieron en un documental titulado Gimme Some Truth: The Making of John Lennon’s Imagine.

“Tal vez el es su trabajo más importante como solista. El debut fue a carne viva, donde se liberó de los demonios. En Imagine volvió a la formula más Beatle, con canciones que pasan por la balada, el rock y que algunas tienen un mensaje más político. Tuvo mucha llegada en la gente y fue número uno”, destacó Fernando Blanco, integrante de Nube 9 y autor de varios libros sobre los Beatles a La Viola.

Sobre el proceso de grabación, el músico sostuvo que Lennon tuvo como invitados a importantes colegas como su excompañero George Harrison; Alan White, en batería; Tom Evans, en guitarras; Klaus Voormann, en bajo; Nicky Hopkins, en piano; y al reconocido saxofonista King Curtis, entre otros. “En aquella etapa, John estaba en el medio entre su vida en Inglaterra y el comienzo de su etapa en Nueva York. Estaba tomando algunas cuestiones políticas, deja un poco el camino de la paz para entrar en una militancia más intensa y radical”.

