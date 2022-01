La serie de “El Señor de los Anillos” tiene título oficial y estrenaron un adelanto imperdible

Una de las series más esperadas de Amazon Prime Video es la de El Señor de los Anillos, serie que no tenía nombre hasta ahora. Después de años hablando sobre ella como “la serie del Señor de los Anillos de Amazon”, finalmente podemos ponerle un título más concreto: The Lord of the Rings: The Rings of Power (El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder).

El título fue anunciado con un trailer de un minuto donde se pueden observar paisajes naturales de la Tierra Media, y elementos órganicos, y finalmente la fundición de un elemento que da origen a un anillo.

Pero el anuncio del título no es la única noticia, sino que también se confirmó que la serie de varias temporadas estará centrada principalmente en la Segunda Edad de la Tierra Media, o sea muchísimo antes de los eventos que se narran en el Hobbit y el Señor de los Anillos.

“Este es un título que podemos imaginar viviendo en el lomo de un libro al lado de otro de los clásicos de J.R.R. Tolkien“, comentaron los creadores de la serie J.D. Payne y Patrick McKay. “Los Anillos de Poder unen todas las grandes historias de la Segunda Edad de la Tierra Media: la forja de los anillos, el ascenso del Señor Oscuro Sauron, la épica aventura de Numenor y la Ultima Alianza entre los hombres y los elfos. Hasta ahora, la audiencia solo vio en pantalla la historia de uno de los anillos — pero antes de que hubiera uno, hubieron varios… y estamos emocionados por contar la épica historia de todos ellos”.

La historia de Los Anillos de Poder fue escrita por Tolkien con el Ring Verse, parte del cual se encuentra grabado sobre el anillo que todos conocemos: “Un Anillo para gobernarlos a todos. Un Anillo para encontrarlos, un Anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas”. Sin embargo, el verso completo habla sobre el número de anillos menores y su propósito para seducir y controlar a los gobernantes de la Tierra Media.

En 2020, luego de varios años sin noticias, conocimos al elenco de la serie y la primera temporada terminó sus grabaciones en Nueva Zelanda para agosto de 2021. Si bien la primera temporada todavía no se estrenó, sabemos que llegará a Amazon Prime Video el 2 de septiembre de este año. Y por si fuera poco, la segunda temporada ya se encuentra en producción.

Fuente: Cultura Geek