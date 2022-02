Andrea Rincón habló de su decisión de no tener relaciones sexuales: “No las necesito”

Andrea Rincón se cansó de que le inventen historias de amor y habló para calmar las aguas. Negó estar viviendo un noviazgo con Fredy Villarreal y aprovechó para contar que por ahora eligió no tener sexo, ya que se lleva muy bien con la soledad.

Después de algunas desilusiones y problemas personales, la actriz siente que es el momento de disfrutarse. “Yo me siento bien, tengo un montón para dar y gente que me da un montón. No me falta amor, y no necesito amor de pareja”, exclamó en diálogo con el ciclo radial de Moskita muerta.

Y agregó: “Yo estoy llena de amor pero no tengo sexo. Es una decisión personal, tengo propuestas, pero hoy es una decisión personal estar sola. En algún momento pasará”.

Los rumores de romance que involucraron a Andrea Rincón y Fredy Villarreal

Desde que desembarcaron en Villa Carlos Paz para trabajar en teatro, los artistas fueron vistos muy juntos en varias opotunidades. Esto hizo que surgieran versiones de un affaire, aunque nunca aparecieron fotos comprometedoras.

“Ojalá me dé bola. ¿Quién no quisiera que le dé bola Andrea Rincón? Si me preguntás si me gusta Andrea, te puedo decir que ella es una mujer bella en todo aspecto y, quizás, puede confundir a algunos cronistas nuestra afinidad recíproca”, había pronunciado el humorista en un programa de América.

La ex Gran Hermano ya le dijo que solo lo ve como amigo, aunque nunca se saben los planes del destino.

“Dios me salvó la vida”: Andrea Rincón contó que se aferró a la Biblia para salir adelante

En más de una oportunidad, Andrea Rincón agradeció públicamente a las personas que intervinieron para que logre frenar su adicción a las drogas. “Me ayudaste vos y mi familia, y me sentí muy valorada y cuidada por Nancy Dupláa y Pablo Echarri”, le dijo meses atrás a Gastón Pauls. Pero no solo su entorno y las personas del medio artístico le dieron una mano hace nueve años cuando más lo necesitaba, también encontró fuerzas y contención en la religión.

La actriz reconoce que no puede relajarse ni bajar la guardia. “Todos los días sigo diciendo ‘solo por hoy’. Siempre creo que la manejo, tengo mis herramientas, pero a veces estás más fuerte y otras más débil. Conozco personas que estuvieron 30 años limpios, les falleció el padre, se la pegaron y se murieron”, contó en diálogo con La Nación. Y agregó: “Nadie está exento. Siempre estoy alerta y me doy cuenta de que a veces la adicción muta y quizá voy por el chocolate”.

Fue en ese momento de la entrevista en el que explicó por qué se aferró a la fe. “Desde hace tres años, desde que conocí al pastor Emanuel, los domingos voy a la iglesia. Él hace cosas increíbles. Después de eso paso a almorzar con mi abuela y mi tío porque viven cerca y de ahí me vuelvo para mi casa. Me hizo bien acercarme a Dios. Dios me salvó la vida y entendí que si hubiese agarrado la Biblia antes, tal vez no me pasaba todo lo que pasó”, relató.

Fuente: TN