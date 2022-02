Julia Mengolini pidió legalizar todas las drogas tras las 23 muertes por cocaína adulterada

Al igual que otros famosos, Julia Mengolini habló del caso de la cocaína adulterada que mató a más de 20 personas. Consternada por la situación, dio su opinión sobre qué se debería hacer para ponerle un freno al narcotráfico en la Argentina.

A través de sus redes sociales, pidió legalizar todas las drogas. “Ya no alcanza con la marihuana para frenar el avance narco. Y es la mejor respuesta popular frente al discurso de la derecha, que nos va a llevar a ser México o Colombia”, lanzó.

Su comentario generó todo tipo de reacciones en Twitter. Algunos coincidieron, pero otros le recomendaron que pensara en su hija. En abril del año pasado, la periodista polemizó al contar que había fumado marihuana durante el embarazo. “Si no hubiese sido por esa planta milagrosa me hubiese sentido para el ort…”, se justificó.

JULIA MENGOLINI: “FUMÉ PORRO DURANTE TODO EL EMBARAZO”

En mayo de 2019, Julia Mengolini se convirtió en mamá primeriza con la llegada de Rita, la nena que tuvo con el periodista Federico Vázquez, con quien se casó en diciembre de 2016. Aunque pocas veces hizo referencia a la maternidad, sorprendió a los oyentes de su programa de radio con una revelación que dejó impactados a todos. “Yo fumé porro todo el embarazo”, expresó.

Sus declaraciones se dieron en el marco del Día Mundial de la Marihuana. Una mujer se comunicó con su ciclo para expresarle el malestar que le generaba no poder consumirla mientras esperaba a su hijo y ella eligió dar detalles de su experiencia.

“Si no hubiese sido por esa planta milagrosa me hubiese sentido para el ort… todo el embarazo, porque me resultó curativa. Hay un malestar propio del embarazo, que te sentís cansada con náuseas. Al segundo mes de sentirme mal y estar tirada en la cama, después de mucho estudio, de haber leído sobre el tema publicado, dije ‘esto no le puede hacer mal a Rita’. Le di dos secas y salió el sol”, detalló.

La periodista hizo hincapié en que zafó el embarazo gracias a la marihuana, pero se atajó diciendo que no intentaba dar una recomendación. “Sentía que me estaba haciendo bien, y que de otro modo la hubiera pasado pésimo. Lo que puedo decir es que, de acuerdo a los estudios que yo vi publicados, no tenían el rigor científico necesario como para decir ‘esto hace mal’. Todos estaban basados en encuestas. No está la comprobación de que el THC (principal constituyente psicoactivo del cannabis) traspasa la placenta”, cerró.

Fuente: Todo Noticias.