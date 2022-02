Los posteos de Marta y Felipe Fort tras la muerte de Gustavo Martínez

Tras la muerte de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort que murió tras caer desde el piso 21 de un edificio ubicado sobre la calle Sucre al 1900, y luego de las fuertes declaraciones de su hermano Felipe, este miércoles Marta Fort también utilizó sus redes sociales para expresarse sobre quien fue su tutor.

Te puede interesar: Murió Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort: cayó desde el balcón de su departamento

“Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No vi nada, ni escuché nada. Ni sospeché nada, porque yo lo veía a Gus igual que siempre. Sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo”, escribió junto al emoji de un corazón, en una story de Instagram con fondo negro y letras blancas. Y agregó: “No estuve en todo el día en mi casa y cuando llegué estaba viendo una serie encerrada en mi cuarto y, apenas termino, al rato me entero de la noticia”.

En sintonía con el enojo que expresó su mellizo en unas historias que luego borró, aseveró: “Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo público la enfermedad que tenía y de esa enfermedad uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona”.

Acto seguido, en la siguiente story cerró: “De igual manera fue una persona que ocupó un importante rol en mi vida y lo voy a extrañar siempre. QEPD (que en paz descanses) Gus, mi padrino”

Minutos más tarde, volvió a volcarse a las redes, esta vez en respuesta a las declaraciones que escuchó por parte de la familia de Martínez. “Algo más para agregar. La familia estuvo diciendo que somos unos desagradecidos, que siempre lo dejábamos solo, y mi respuesta es tan simple como ésta: Nunca lo dejamos solo, los encargados de llevarlo al médico a hacerle estudios mientras nosotros estábamos estudiando era mi abogado César Carozza y Marisa, mi niñera. Jamás lo acompaño a ningún estudio y las festividades siempre las pasábamos de viaje, cosa que él no tenía ganas de venir y cuando lo invitaba a un lugar prefería quedarse en su casa”, explicó.

Y concluyó: “Y no hablen si saber porque hay cosas para hablar, pero es un momento todavía muy delicado para sacarlo a la luz. Pero por favor dejen de tirar ese tipo de comentarios”.

Este mediodía, su hermano había hecho un descargo de carácter más fuerte, en el que aseguró que “las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros – por su hermana y él-, fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron”.

Inmediatamente, el joven publicó dos historias más, que también borró. “Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de ´cuidarnos´, faltando 10 días para que cumplamos 18 ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento”, señaló. Y agregó: “Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber que pasó y sin saber cómo vivimos los últimos siete años?”. Y cerró: “¿En qué cabeza cabe? 17 años tenemos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Somos Jujuy (@diariosomosjujuy)

Según comentó el abogado de Martínez, César Carozza, en diálogo con Flor de Equipo (Telefe), los adolescentes tuvieron distintas reacciones ante el lamentable episodio. “Cuando yo llegué Felipe estaba tranquilo, Marta estaba muy angustiada. Cuando vuelvo, la encuentro más cauta, más calma, y a Felipe en una crisis. Entonces no sé qué quiso exteriorizar Felipe, no pongamos ahora el dedo en él. Marta también se cuestionaba por qué había hecho esto Gustavo en su casa y a una semana de cumplir 18 años. Hay que ponerse en el lugar de los pibes, es un abandono más”, expresó.

LA MUERTE DEL EX DE RICARDO FORT: QUÉ ENCONTRARON LOS FORENSES Y QUÉ DIJO ANTES DE QUITARSE LA VIDA

La Unidad Criminalística de la Policía de la Ciudad recuperó medicación para el mal de Alzheimer y un cuchillo con el que Gustavo Martínez cortó la red protectora de su ventana. Los nuevos testimonios

Con el correr de las horas, la muerte de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort y tutor legal de sus hijos Marta y Felipe, se esclarece con nuevos testimonios y pruebas forenses, en una causa bajo la calificación de averiguación de causales de muerte a cargo de la fiscal Laura Belloqui y la Policía de la Ciudad.

La Unidad Criminalística de la fuerza porteña halló el cuchillo con el que cortó la malla protectora de la ventana de su departamento en la calle Sucre, ubicado en un piso 21. En la baranda de esa ventana también se encontraron huellas. Y, además, se secuestró medicación para el mal de Alzheimer en el lugar.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, Marta y Felipe estaban en el departamento al momento en que Martínez cayó al vacío: el chico, acompañado de un amigo, jugaba videojuegos. Los mellizos, de acuerdo a los testimonios, le habían anunciado a su tutor su decisión de irse a vivir solos no bien cumplieran la mayoría de edad, el próximo 25 de febrero. Ante la noticia, Martínez aseguró que se quitaría la vida.

En ese contexto, cerca de las 4 de este miércoles, cortó la red de contención y se lanzó al vacío desde el piso 21. Luego de que se conoció la muerte de Martínez, César Carozza, su abogado, ingresó para retirar objetos al departamento, que ahora está cerrado y se encuentra con custodia policial.

En diálogo con Florencia Peña para Flor de Equipo, el abogado reconoció que el personal trainer sufría de un principio de Alzheimer. Carozza aclaró: “Estaba medicado pero estaba bien, él tomaba decisiones, se entrenaba, manejaba….. Su mamá tenía Alzheimer y a él lo angustiaba mucho la situación.. Sentía que durante la pandemia, como había dejado de trabajar, sentía una extrañeza en sí mismo”.

Tal como había requerido Ricardo Fort, Martínez debía ser el tutor de los menores hasta su mayoría de edad, que se cumplirá la semana próxima. Así, no solo cuidó de ellos, sino que también tuvo que administrar su dinero. El patrimonio que hoy pertenece a los mellizos incluye un porcentaje de la empresa FelFort, autos, todos radicados en Argentina -ya que los que tenía en el exterior los vendió antes de morir- y propiedades. Tras la partida de su abuela Marta, quien era dueña de la mitad de la fábrica, la porción accionaria de los mellizos ronda en un 33 por ciento.

La muerte de Martínez fue alertada a las autoridades, cerca de las 4.15, cuando un llamado al 911 del personal de seguridad privada que custodia la cuadra advirtió a la Policía de la Ciudad la presencia de un hombre que había caído desde el piso 21 de un edificio ubicado sobre la calle Sucre al 1.900, en el barrio porteño de Belgrano.

Agentes de la Comisaría Vecinal 13A se trasladaron de urgencia al lugar, donde personal médico del SAME constató la muerte de Martínez, que tenía 62 años.

En el departamento donde vivía el empresario junto a los mellizos, informaron, no se observaron signos de violencia o desorden. Sin embargo, en uno de los balcones que dan hacia el frente de la calle Sucre, al que daría la habitación de la víctima, se encontró la red protectora cortada.

Fuente: Infobae