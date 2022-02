Flor de la V, sobre el Kun Agüero: “Me sorprende que ahora piense como rico”

“No estoy en contra de pagar impuestos, si toda mi vida los pagué. Lo dije justo acá y yo soy argentino, pero no es solamente acá el patrimonio. Es en muchos países. Lo que digo es que, por más que esté acá en Argentina, España o Hong Kong, digo que en cualquier parte de mundo que haya patrimonio, me parece injusto. Y lo voy a decir: es injusto”. Con esas palabras, el Kun Agüero reiteró, en una entrevista con Jorge Rial, sus críticas al impuesto a la riqueza que se cobra en el país.

Ante estas declaraciones, se originaron distintas voces a favor y en contra. En el último grupo, se ubicó Florencia De La V, quien escribió un duro editorial en Página 12 contra el exfutbolista. “Es interesante la cuestión, querido Kun. Incluso es una discusión que suena cada vez con mayor fuerza en los países más poderosos del mundo en relación con lxs ciudadanxs que más dinero tienen. En varios casos, personas que llevan décadas de ultraenriquecerse. La pregunta es: ¿por qué la gente que más tiene cada vez quiere pagar menos impuestos?”, comenzó expresando la conductora de Intrusos.

Y continuó: “Quizás muchxs piensen que es entendible que un millonarix defienda los intereses de otrxs millonarixs. Hasta lo pueden creer lógico. Lo sorprendente de esta polémica es que hay mucha gente que los defiende y no es millonaria”. En ese sentido, siguió apuntando contra el ex Independiente: “En general, estos impuestos patrimoniales son justos porque tocan al que más tiene y la brecha entre aquellxs que poseen más y aquellxs que poseen menos es mucho mayor que la existente entre quien más gana y quien menos gana”. “Es decir, la diferencia entre el que tiene más y el que no tiene nada es mucho más grande que la diferencia entre lo que puedan ganar ambos. Esta situación puede ser corregida mediante los impuestos al patrimonio”, explicó.

Por otra parte, la capocómica cuestionó el IVA, especialmente cuando se aplica en los alimentos, y otros impuestos que ella considera que no son justos: “¿Por qué se les sigue cobrando impuestos como el IVA a los que menos tienen? Todxs sabemos que los ricos tienen muchos artilugios para evadir y seguir siendo ricos. Tampoco nadie se pregunta si todxs los que usaron el pre viaje realmente necesitaban ser financiados”.

Acto seguido, siguió cuestionando la postura del ex Barcelona: “Al Kun no lo conozco. Sé que es un gran deportista y parece un buen chico, pero me sorprende que alguien que nació en la pobreza, como muchos futbolistas, y conoce bien de cerca qué son las necesidades hoy piense como un rico”, sostuvo. De todas formas, hizo una salvedad: “Por supuesto que es justo también reclamar que con lo recaudado realmente tengamos un retorno en educación, salud, infraestructura (el propio Agüero se refería al estado de las rutas y tiene razón) como muchas veces vemos que ocurre en otros lados. Entiendo que muchxs pagan como corresponde su cuota impositiva y sientan que no se refleja en el estado actual de las cosas. ¿Pero entonces no estaremos confundiendo los reclamos?”.

Por último, reflexionó: “Celebro este debate, espero puedan reflexionar sin prejuicios ni estigmas sociales sobre la pobreza. Para mí, es lógico que los impuestos sirvan para ayudar a lxs que menos tienen y sobretodo mejorar la vida de sus ciudadanes”.

Fuente: Infobae.