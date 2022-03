El último cruce de Enrique Pinti: había tratado a L-Gante de “grasa y sin talento”

En Mitre Live, el espacio digital de la radio, sostuvo que él no le veía “mucho talento” al joven artista y agregó que “cuando era chico les veía talento a Antonio Tormo, Ramona Galarza o Alberto Castillo. Talento para meterse en el ambiente”.

“Yo decía que no cantaban tan mal y que no desafinaban, a mis diez años”, manifestó el capocómico y en línea con el comentario sentenció que no le ve ninguna virtud al músico de 21 años: “Pero uno ya está grande y tiene otra sensibilidad”, dijo.

Siguiendo la crítica al músico, Pinti habló sobre la irrupción de personalidades en el mundo del espectáculo y sostuvo que “siempre hubo estrellas repentinas, antes de la bailanta… había artistas que se hacían famosos por la radio que eran mersas o grasas, como puede ser hoy L-Gante”.

Pero igualmente aclaró que “hay que tener respeto por esa gente, porque de alguna manera está haciendo fama” y al cerrar sentenció: “A mí no me llega, pero de todas maneras yo tengo respeto por lo popular y no lo pongo en una carpeta negra”.

La respuesta de L-Gante a Enrique Pinti

Luego de la entrevista, en redes sociales no dejaron pasar sus comentarios y muchos usuarios se manifestaron con gran indignación.

Tal fue así que el mismo Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, le respondió al actor a través de historias de Instagram.

“Me levanté decidido y creo que me voy a retirar porque acabo de ver una noticia, que un señor, Enrique Pinti, dijo que yo no tengo talento y soy grasa”, manifestó el cantante de cumbia.

En su descargo dijo con sarcasmo que “para el siguiente programa traigamos a un dinosaurios y lo ponemos a hablar de L-Gante así subimos el rating”.

Para el músico, en algunos medios existía una “estrategia” para afectarlo y mencionó que en varias entrevistas le consultaban a artistas sobré él con la intención de que lo criticaran.

Fuente: TN