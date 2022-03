Aseguran que Will Smith y Chris Rock se amigaron tras el violento momento en los Oscar

El productor musical Sean “Diddy” Combs confirmó que en la fiesta post Oscar los actores Will Smith y Chris Rock firmaron la paz tras la violenta cachetada que recibió el humorista de parte del protagonista de El método Williams.

El acercamiento entre los actores sucedió durante el festejo que luego de cada ceremonia organiza la revista Vanity Fair, según publicó en exclusiva el portal Page Six.

Durante la celebración clásica post Oscar, al actor se lo vio eufórico, casi siempre con el premio en la mano, mientras cantaba y bailaba rodeado de otras figuras.

Según lo que Diddy le dijo a Page Six, la situación entre los actores “ya no es un problema”. “Se acabó. Puedo confirmar eso. Todo es amor ahora. Ellos son hermanos”, aseguró el músico.

El mismo sitio había confirmado a través de otra fuente que la violenta pelea se iba a resolver en horas posteriores a la entrega, algo que al parecer, sucedió de manera tranquila.

Smith, al pedirle perdón a la Academia durante el recibimiento del Oscar a mejor actor no mencionó a Rock. “Quiero disculparme con la Academia. Quiero disculparme con todos mis compañeros nominados. Este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio”, aseguró.

Te puede interesar: Will Smith pidió disculpas por la cachetada a Chris Rock: “El amor te hace hacer cosas locas”

Durante la ceremonia de este año, Chris Rock tuvo una pequeña participación en el escenario e hizo varios chistes. Entre ellos, uno que tuvo como protagonista a Jada Pinkett Smith que estaba junto a Will Smith en el lugar.

Recordaremos a esta entrega como los #Oscars donde Will Smith se levantó y le pegó a Chris Rock. pic.twitter.com/8gZIdkqFzy — AP (@altapeli) March 28, 2022

“Jada, amo GI Jane 2, no puedo esperar a verla”, comentó. La mención es debido al film GI Jane, de 1997, y cuya protagonista, Demi Moore, tiene la cabeza rapada. Pinkett Smith tampoco tiene pelo porque sufre de alopecia.

Cuando la cámara tomó la reacción de la actriz se la vio hacer un gesto de rechazo con los ojos e, inmediatamente, Smith subió al escenario y cacheteó a Rock. “Saca el nombre de mi esposa de tu maldita boca”, le gritó, al volver a sentarse.

En 2016, el humorista había hecho una referencia a Jada Pinkett Smith durante la gala de ese año que había generado bronca en la pareja, aunque nunca se mostró públicamente.

En ese momento, la Academia no había nominado a artistas afroamericanos. Esto generó que desde esa comunidad hubiera quejas, incluso algunos como Jada Pinkett Smith llamaron a boicotear el Oscar.

Chris Rock fue el conductor de esa ceremonia y, en un momento de la noche, hizo referencia al tema burlándose de la actriz. “Jada dijo que no iba a venir. ¿Ella no está en un programa de televisión? ¿Jada va a boicotear los Oscar? Jada boicoteando los Oscar es como si yo boicoteara las bombachas de Rihanna. ¡No estoy invitado!”, lanzó.

Luego, más adelante, Rock se metió con Smith tanto por su performance en un film de esa época como con su salario. Rock hizo referencia a que el actor no había sido nominado por la película Concussion. “Will no fue nominado por Concussion. Entiendo que esté enojado. No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tiene razón. Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West”, remató.

Frente a estos chistes, ni Jada ni Smith se expresaron públicamente. Cuando le preguntaron qué pensaba al actual ganador del Oscar, solo respondió con una sonrisa e hizo el símbolo de paz con la mano.

Fuente: Todo Noticias