Nacha Guevara recibirá casi $12 millones de indemnización por haber tenido que exiliarse

Nacha Guevara fue beneficiada con una suma cercana a los 12 millones de pesos como indemnización por haber tenido que exiliarse entre el 3 de enero de 1976 hasta el 28 de octubre de 1983. Así lo confirmó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde eligieron que la medida no se publicara en el Boletín oficial para evitar la polémica.

El dato, que comenzó a circular en las redes hace días, indignó a miles de usuarios de Twitter. “¿Y por qué se le tiene que pagar por eso con nuestros impuestos ahora? ¿Yo que culpa tengo?”, “A los jubilados les van a dar un bono de 6 mil pesos y a Nacha 12 millones”, “Qué bochorno”, “Están rompiendo la poca paciencia que le queda al pueblo argentino”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron al respecto sobre el tema.

La actriz recibirá exactamente $11.466.268,80 por los 2856 días que permaneció fuera de la Argentina. La cuenta arranca desde principios de enero de 1976, antes de que llegara el Golpe de Estado.

NACHA GUEVARA SOBRE SU EXILIO EN LOS ‘70: “RECIBÍ AMENAZAS DE MUERTE”

En 2018, durante su visita al ciclo El Diario de Mariana, la artista recordó el momento en el que tuvo que irse de la Argentina. “Me fui en 48 horas porque fue el tiempo que nos daban. Lo hice cuando con Héctor Alterio, Horacio Guaraní, Luis Brandoni, Norman Briski nos llegó una amenaza. Solo me podía quedar si dejaba de cantar ‘Yo te nombro libertad’ y ‘¿De qué se ríe señor Ministro?’. Me negué y sin pensarlo me fui, porque después iban a pedir que me bajara los calzones”, sostuvo.

Nacha aseguró que esa fue la experiencia más dolorosa que vivió, aunque también la que más aprendizaje le dejó: “Mis hijos eran chicos. Solo me llevé 350 dólares. Cuando subimos al avión nos enteramos que íbamos a bajar en Santiago de Chile, donde estaba Pinochet. Ahí vimos un diario que decía: ‘Huyen las ratas marxistas’. Nos agarró terror. y le dije al piloto que mi hijo estaba con diarrea para que no nos hiciera bajar. Después continuamos viaje a Lima, pero me di cuenta que ahí no podía hacer una carrera”.

Fuente: Todo Noticias.