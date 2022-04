Murió Liz Sheridan, la actriz que interpretó a la vecina de ALF y a la mamá de Seinfeld

Liz Sheridan, la veterana actriz estadounidense recordada por haber encarnado a Helen, la madre de Jerry Seinfeld en su emblemática sitcom de los 90, y a la chismosa señora Ochmonek en la clásica «ALF», falleció a los 93 años.

Según informó el sitio especializado Entertainment Weekly, la intérprete nacida en Nueva York en 1929 murió por causas naturales, doce años después de su último paso por la industria audiovisual, cuando integró el elenco de la comedia dramática y criminal «Trim» (2010).

Sheridan comenzó a vincularse con el rubro del entretenimiento cuando, después de trabajar en los 50 y 60 como bailarina y cantante en distintos clubes nocturnos en dicha ciudad y en el Caribe, tuvo la oportunidad de obtener sus primeros papeles relevantes en 1977 con la ficción televisiva «Kojak» y en el musical «Happy End», donde compartió elenco con Christopher Lloyd y una joven Meryl Streep.

Liz was always the sweetest, nicest TV mom a son could wish for. Every time she came on our show it was the coziest feeling for me. So lucky to have known her. pic.twitter.com/ae9TDHQILU

— Jerry Seinfeld (@JerrySeinfeld) April 15, 2022