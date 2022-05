Silvia Süller aseguró que fue amante de Jorge Rial durante tres años: “Sexualmente me aburría”

Silvia Süller está acostumbrada al rebote mediático y no se calla nada. En una visita a El Run Run del espectáculo (Crónica) reveló que mantuvo una relación con Jorge Rial durante la década de los noventa.

“Lo conozco desde el año 95 o 96, de la época de El Paparazzi (El Nueve). Salimos tres años. Venía a mi casa. Él tenía a su mujer Silvia D’Auro, en ese momento estaban tratando de tener hijos, ella se cansó de hacer tratamientos. Se llevaban muy mal, siempre peleados estaban”, aseguró. “Él estaba cansado de ella. Rial salía con todas las minas habidas y por haber”, detalló.

“Estaba atrás del decorado dándole a cualquiera, no importa”, contó. Además, dijo que Luis Ventura, productor del ciclo, era el encargado de avisarle cuando faltaba poco para salir al aire. “Pero la oficial, la amante, era yo”, remarcó.

La historia entre Silvia Süller y Jorge Rial

Silvia Süller sostuvo que mantuvo el vínculo con Jorge Rial entre 1995 y 1997. ”No llegué a enamorarme, para nada. En realidad, no sabe hacer las cosas: sexualmente me aburría. Del 1 al 10, le doy 3 puntos”, disparó la mediática sin vueltas. “Rial sufre de un problema terrible: halitosis, mal aliento”, sumó en su listado de motivos para no enamorarse.

Destacó que ella siempre dice la verdad, y en nombre de esa verdad brindó más detalles: “Es una basura, un mafioso. Arruinó familias y mi propia vida arruinó. Él me censuró, no podía pisar América TV. No lo reconoce, me odia con toda el alma. A mi libro le puse ‘Yo, la mejor de todas’, en contra del suyo. Me censuró el libro ¿ustedes saben que yo saqué un libro? No, por eso”.

“No va a hablar de mí, no habla nunca. Me tiene miedo, siempre me tuvo miedo. No es capaz de enfrentarme cara a cara, porque yo soy dueña de la verdad”, insistió.

Al mismo tiempo, sostuvo que, a pesar de la poca química que la ataba al conductor, decidió continuar porque ella estaba surgiendo en los medios y le servía la relación. Como respaldo de su versión, la mediática recordó que fue el periodista quien la ayudó con la difusión de su disco “Süllermania”, que vio la luz en el 97.

Fuente: TN