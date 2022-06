Aseguran que Shakira y Piqué están en crisis: ella habría descubierto una infidelidad

Mal momento para Shakira y Gerard Piqué: en silencio, enfrentan fuertes rumores de crisis. La prensa española asegura que el futbolista está viviendo en su departamento de soltero y se encontraría “desatado” en la noche catalana, según describieron en el videopodcast Mamarazzis.

“Lo que me comentan a mí es que Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar. Me dicen ‘Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia’”, informó la periodista Laura Fa.

“La palabra ‘desatado’ es la que nos ha llegado más. A los amigos de él les parecía raro que se acostara tan tarde teniendo en cuenta que al día siguiente tenía entrenamiento”, agregó Laura.

En paralelo, los ojos se posaron sobre el último lanzamiento de Shakira, “Te felicito”. “Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda; con tu papel continúa, te queda bien ese show”, dice la letra de la canción.

Y como si fuesen pocas pistas, también canta: “Yo, que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos; tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos; los tengo rojos de tanto llorar por ti; y, ahora, resulta que lo sientes; suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas”.

La pareja se conoció en 2010 durante el Mundial de Sudáfrica, donde la colombiana interpretó la canción oficial, “Waka Waka”. Oficializaron su relación en 2011, ella se mudó a Barcelona. En 2013 nació Milan y en 2015 Sasha, los dos hijos que tienen en común.

TRASCENDIÓ QUIÉN SERÍA LA AMANTE DEL FUTBOLISTA

La supuesta infidelidad de Gerard Piqué a Shakira, motivo por el cual la famosa pareja se habría separado, es tema de debate tanto en España y Colombia como en Argentina. Lo cierto es que, en las últimas horas, nuevos detalles de este sorpresivo culebrón mediático salieron a la luz, como por ejemplo la identidad de la presunta amante.

Luego de varias especulaciones al respecto, según informa Cuore, el portal de noticias del espectáculo del diario español El Periódico, el periodista Emilio Pérez de Rozas brindó información exclusiva de la mujer con la que el futbolista del F.C. Barcelona habría engañado a su esposa.

En detalle, Pérez de Rozas dijo que se trata de «una joven rubia de unos 20 años» que «está estudiando y trabaja como azafata de eventos». De momento, ese y que los encuentros habrían sido en más de una ocasión son los únicos datos que hay al respecto,

La primicia de la presunta crisis entre el deportista y la cantante lo dieron las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa en Mamarazzis, el podcast que ambas realizan para el diario antes mencionado.

Aquí vale hacer una aclaración, lo que en España describen como azafata de eventos, se traduce en Colombia a modelo de protocolo.

Todavía se desconoce desde cuándo sabría la cantante colombiana de esta supuesta infidelidad cometida por su pareja y cómo se enteró del tema. Además, ninguno ha emitido palabra alguna sobre esta crisis sentimental por la que estarían pasando.