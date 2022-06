“¿Nena o nene?” Cande Ruggeri se prestó a un antiguo juego para “descubrir” el sexo de su bebé

Este lunes, Cande Ruggeri pasó por el piso de Socios del espectáculo y habló de todo. La modelo mostró su incipiente pancita de embarazada y se animó a “revelar” el sexo de su bebé en vivo.

Después de hablar del éxito del ciclo de eltrece, Cande hizo referencia a su presente sentimental y mostró su incipiente pancita de embarazada en vivo. “Va creciendo de a poquito”, comentó mientras se acariciaba su vientre ante las cámaras.

Ante el reclamo de Luli Fernández y Mariana Brey que la acusaron de haberles mentido descaradamente cuando le preguntaron si estaba embarazada, Ruggeri explicó: “Yo me entero, estábamos muy contentos y al otro día me fui a hacer los análisis. Y al toque me empezaron a mandar mensajes. Y no lo sabía ni mi familia, ni la familia de mi novio, entonces obvio que mentí en ese momento. Estaba de un mes”.

Casi de tres meses, la modelo aseguró que aún no sabe el sexo ni tampoco tiene nombres en mente. Su comentario dio pie para que los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares la sometan al desafío de la silla, la cuchara y el tenedor; un clásico juego para “adivinar” el sexo del bebé en camino.

“Quiero decir que no tengo instinto maternal. No sé qué es realmente, no tengo idea”, advirtió la embarazada mientras confesaba sus preferencias: “Una nena, me muero de amor, pero mi papá quiere nene. ¡Y mi novio también!”, gritó segundos después mientras los conductores advertían sobre esa relación idílica entre padre e hija.

Mientras las panelistas hacían sus pálpitos al aire, la invitada pensaba detenidamente sobre qué silla sentarse: “Esta me vibra más”, lanzó sentándose sobre la banqueta derecha. Y antes de develar la incógnita públicamente, tanto ella como los conductores pispearon el resultado mientras festejaban en vivo. Sin embargo, la expectativa no duró demasiado. Tan sólo unos segundos después, la modelo levantó el almohadón y dejó ver la cuchara sobre el asiento. “¡Una nena, chicos!”, gritó súper feliz.

Y enseguida reveló que en unos días se hará una nueva ecografía para finalmente saber el sexo. “Esta semana o la otra vamos a saber el sexo. Le voy a dar el resultado a mi hermana, ella se va a enterar antes que yo. Y vamos a hacer una fiesta donde vamos a descubrir con un globo qué va a ser”, contó entusiasmada.

Fuente: La Nacion