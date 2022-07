“Free Rusher”: sus amigos lo acusaron de alejarse en medio de su romance con la China Suárez

Rusherking se encontró con críticas inesperadas tras viajar a Disney con la China Suárez y sus tres hijos. Sus amigos lo acusaron de haberse alejado de ellos desde que se puso de novio y expusieron su descontento en las redes sociales, donde bromearon con una linea de “0800″ para encontrarlo.

“Feliz día del amigo a todos. Se preguntarán quién es el tipo que aparece en la foto… a esta altura yo también me lo cuestiono, pues solía ser mi amigo, mi compañero de aventuras… Tomi le decía yo, supongo que ahora es simplemente Rusher. Era mi amigo, pero decidió organizar un viaje a Disney con lo que creo que es su nuevo grupo de amistades. Volá alto campeón”, escribió El Demente, un reconocido Youtuber, en su cuenta de Instagram.

Varios colegas del ex de María Becerra reaccionaron de inmediato. “QEPD Rushi. Siempre presente”, comentó Litkillah, mientras que Duki agregó: “Seguimos buscándolo, hermano. Si sabemos algo te avisamos”. El músico Nobeat, por su parte, pidió que lo liberen. “Free Rusher”, lanzó. Al ver lo que todos escribían de él, el artista se reportó desde Orlando, y se justificó: “Jajaja. Te amo mi hermano. Perdón, estoy trabajando te lo juro. Vos te fuiste un mes con Iara ¿y yo me quejé? NO, te apoyé porque es lo que te hace feliz. Qué dolor que siento”.

El romance de la China Suárez y Rusherking

Los artistas se cruzaron en una fiesta y no dejaron de mirarse, según contó la ex Casi ángeles. Sin embargo, ninguno de los dos avanzó y el primer acercamiento se dio tiempo después, en un viaje a Madrid. “Estuvimos allá, después vinimos para la Argentina y estuvimos acá. Eugenia me quiere y me cuida mucho”, reconoció Rusherking durante una entrevista.

Eugenia está más que feliz con este noviazgo. Una prueba de ello es la frase que le dedicó el día que lanzó “Lo que dicen de mí”, su primera canción. “Rusher se cruzó en mi vida cuando no me lo esperaba. Llegaste para iluminar todo lo que pensé que se había apagado en mí”, dijo emocionada.

Durante el evento de presentación, la China también se refirió a las burlas que recibe por la diferencia de edad con el músico, al que le lleva ocho años. “Los memes que me hacen con Tomi, nos cag… de risa. ‘Qué grande que está Amancio’ me dijeron el otro día. La gente es muy creativa… De esas cosas me río. Cuando no es con maldad, me la banco”, cerró.

Fuente: TN