Alberto Samid le propuso una candidatura a Yanina Latorre: la fulminante respuesta

Yanina Latorre dejó vacante su silla de angelita en LAM, el ciclo de espectáculos que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América. La panelista ya había avisado días atrás que tenía pendiente un viaje a Miami y el miércoles Nai Awada ocupó su lugar de manera temporal. Mientras disfrutaba de sus vacaciones, decidió ponerle fin a las especulaciones que circulaban en las redes sociales sobre una candidatura política que le habría propuesto Alberto Samid y dejó en claro su postura con un contundente mensaje.

De Brito anticipó que recibió un audio vía WhatsApp de Yanina, enterada de las repercusiones y luego lo reprodujo en vivo. “Qué gracioso este hombre”, fue lo primero que dijo la panelista, entre la indignación y la incredulidad. “No entiendo cómo este señor dice que está hablando conmigo y con Esmeralda (Mitre); primero, no hay nadie más alejado de mí en el pensamiento que Esmeralda Mitre; segundo, yo nunca haría política”, agregó.

Además dio precisiones de cómo fue la charla telefónica que mantuvo con el empresario de la carne: “Tercero, él me llamó el mismo día que me estaba viniendo para Miami, estaba en el auto camino al aeropuerto y me llamó de una, acertó, y me dijo que le gustaría candidatearse, ni sé para qué, y que le gustaría contar conmigo en la fórmula”. En este sentido, tal como expresó en diálogo con el conductor, reafirmó la misma respuesta que le brindó en ese momento: “Le dije que no, que de ninguna manera, fuera que no sé nada de política, ni soy militante, que no me interesaba la situación para nada”.

“Y menos si te llaman y te dicen ‘venite conmigo’ y no sé ni lo que va a hacer ni qué piensa, ni de qué partido es”, sostuvo. Y recordó el enfrentamiento que mantuvo con la actual panelista de Momento D (El Trece) por una cuestión similar: “¡Además iría en contra de mis principios en todos los sentidos! Acordate todo lo que me enojé con Cinthia (Fernández) cuando se candidateó”.

Cabe recordar que ambas había compartido panel cuando el ciclo se transmitía por el canal del solcito, y Latorre tuvo algunos cruces con Cinthia por haber sido precandidata a diputada por el partido Unite. En septiembre del año pasado, la bailarina consiguió más de 90 mil votos, lo que se tradujo en el 1,1% del total de sufragios emitidos, pero no logró superar el piso mínimo de 1,5% para competir en las elecciones generales de noviembre, y dio por finalizada esa etapa de su carrera hasta el momento.

“Me parece que una persona que no es militante, que no trabaja ni hizo toda una carrera, creo que hay un camino para hacer esto”, argumentó Yanina. “Ya sé que tengo una opinión fuerte que comparto en mis redes y tengo una formación, pero ni en pedo haría nada que vaya en detrimento de lo que pienso y de seguir sumando inútiles y chorros a este país”, aseguró. Cuando le consultaron si había recibido otros llamados en este último tiempo para formar parte de la esfera política, fue aún más tajante: “¡No estoy hablando con nadie para ninguna candidatura, por Dios!”. En las últimas horas se mostró feliz en las playas de Miami, acompañada de su marido, Diego Latorre, y dio por finalizado el tema después de su detallada explicación.

Fuente: Infobae.