El drama de Piñón Fijo: tras separarse de su esposa no lo dejan ver a sus nietos

Piñón Fijo siempre se caracterizó por transmitir alegría. Sin embargo, en las últimas horas un posteo en sus redes sociales dejó entrever una fuerte interna familiar.

El animador infantil publicó una foto de su nieta Luna y escribió: “Mi loquita hermosa nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño”. En la historia de Instagram arrobó a su hija Sol y usó los hashtags “derecho nietos” y “derecho abuelos”.

En Intrusos, explicaron que Fabián Alberto Gómez -su nombre real- se encuentra angustiado por una difícil situación familiar. “No la está pasando bien porque se separó de su mujer y a partir de ahí perdió todo tipo de relación con sus hijos, Jeremías y Sol. Y tampoco pudo ver más a su nieta Luna”, informó el periodista Pablo Layus.

Consultado acerca de los motivos de la separación que llevaron a sus hijos a tomar una drástica postura, el periodista aclaró que no es algo puntual. “Después de 20 años se separó de su esposa, él tomó la decisión y los hijos habrían tomado partido por su madre”, indicó.

Tras aclarar que al animador le hace mal hablar de este tema, Layus explicó que el animador infantil siempre fue muy pegado a Luna y que está muy angustiado por no poder verla. Además, agregó que Sol fue mamá de León hace cuatro meses y él todavía no pudo conocerlo.

EXHIBIERON UNA FOTO SUYA SIN MAQUILLAJE: PIÑÓN FIJO RECORDÓ LO MAL QUE LA PASÓ

Hace un año, Piñón Fijo visitó el estudio de Los Mammones y protagonizó una divertida entrevista donde habló del éxito de su trabajo y recordó muchas anécdotas, una de ellas muy particular cuando un hombre viralizó una imagen de su rostro sin el maquillaje colorido que ya es su sello personal.

“Es interesante esto de tu identidad, porque vos sos Piñón Fijo y punto pero hay gente que ha intentando develar quién sos, sacarte la máscara”, dijo Jey Mamon. Al escucharlo, el invitado asintió y recordó un episodio en el que no la pasó nada bien.

“Una vez en el Sur, en Tolhuin, había un panadero que tenía una obsesión muy grande con Graciela Alfano, tenía empapelado el local con fotos de ella, pero parece que después tuvo problemas con la mujer y metió imágenes de otros famosos para matizar un poco. Yo fui en el 2002 y era muy paradigmática aquella panadería, iban turistas y todo. Alguien le dijo que yo era Piñón y me pidió una foto. Pero yo le dije, porque no estaba maquillado, que no le iba a servir a él ni me iba a servir a mí”, comenzó a relatar.

Sin embargo, ante la insistencia del comerciante, Piñón terminó aceptando: “Le dije ‘esto queda entre nosotros’ y me dijo que sí. Pero, a la semana, me empezaron a llegar fotos de gente que pasaba por ahí y me decían ‘ey, te conozco sin maquillaje’”. O sea, me saqué una foto sin maquillaje y el panadero la puso en la pared de su local”.

Más allá de ese mal momento, el animador infantil contó que lo que ocurrió con el comerciante fue casi una excepción: “En general me pasó de tener una complicidad muy linda con los adultos, porque no es por mí el planteo, sino por la magia de un personaje que le gusta a sus niños. Todos lo entendieron… menos el panadero”, dijo entre risas.

Fuente: Todo Noticias.