Mariana Alfonzo, la “planera” que se hizo viral, se lanzó como cantante

Mariana Alfonzo, la mujer que se viralizó con un video en el que defendía los planes sociales, anunció que debutará como cantante de cumbia.

En su perfil de TikTok, la mujer subió un video donde compartió un adelanto del que será su tema debut. “Muy pronto en mi canal de YouTube. Adelantito”, anticipó entusiasmada, a modo de descripción. En su publicación, se la ve a Alfonzo desde un estudio de grabación en la que entona un fragmento de su música. “Y vamos donde queremos ir y no me importa lo que digan de mí”, dice la letra de su canto.

Alfonzo, de 34 años de edad, vive en Cañuelas junto a tres hijos. Cobró popularidad luego de que se viralizaran videos de donde opinaba sobre los planes sociales que desencadenaron una controversia en las redes sociales.

Con el alias “Marian DTS”, en esa grabación la mujer se desenreda las trenzas y le dedica sus palabras a un hombre que se había preguntado antes “para qué carajo las mujeres en Argentina siguen teniendo hijos”.

“¿Qué carajo te importa a vos si nosotras tenemos o no hijos? ¿Qué chota te importa si queremos vivir del Estado o no? O sea, naciste de alguien y si en tus tiempos no se pagaba una verga por haberte tenido a vos, despreciable ser, problema tuyo. Y si te parece que están comprando los votos, bárbaro que compren los votos. Que sigan comprando los votos. Por algo nos tienen que pagar, ¿no? Y si nos pagan por estar al ‘cuete’, como decís vos, problema del Presidente y nuestro que queremos estar el ‘cuete’”, dijo la mujer en esa secuencia.

Usuaria también de la red social Kwai, la beneficiaria de ayuda estatal se ufanaba también de cobrar planes sociales y en tono de sorna e ironía se burlaba de otro usuario “laburante”: “Si queremos seguir estando al pedo y teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos”, consideró.

Tras el revuelo generado por la publicación, Alfonzo declaró que hasta ese momento percibía la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar, subsidios por garrafa y el plan Potenciar Trabajo. En julio del 2020 percibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), mientras que en el mismo año fue beneficiaria del Programa Hogar, que garantiza el derecho y acceso a la garrafa a través de un subsidio mensual para hogares de bajos recursos.

Entre todos esos ingresos de origen estatal alcanza a juntar 60 mil pesos, por lo que explicó: “Supongamos que me ofrecen un trabajo de 80 mil pesos, no me conviene porque a la niñera le doy 20 mil pesos y ganaría lo mismo que gano estando en mi casa”.

Días después de que su caso saliera a la luz, la propia Mariana y el ministerio de Desarrollo Social confirmaron que el dieron de baja el beneficio por el que cobraba la mitad de un salario mínimo, vital y móvil (SMVM).

En varias de sus redes sociales, la mujer de 34 años aparece bajo el alias de “La Porteña que habla”. “Si vamos a hablar de planeros… ¿ahora por mi culpa el país está así? Me muero. Hay un millón de planeros. Si hubiera trabajo en este país para todos, no habría planeros. En vez de sacar un plan, hubieran sacado un laburo y el que labura, labura y el que no quiere, no labura”, aseguró en otra de sus publicaciones.

“El país está fundido desde la época de Menem, de De la Rúa. Cristina nos sacó un poco a flote. Robando o no, pero nos sacó un poco a flote”, concluyó.

