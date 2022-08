Entre lágrimas, Florencia Peña aseguró que hay una campaña en su contra desde hace años

Florencia Peña brindó una entrevista para referirse a lo que ella considera como una campaña en su contra. Según detalló, sufrió una nueva cancelación de su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que la actriz ya había hecho mención a ello en su programa La Pu*@ Ama, pero ahora volvió a referirse al tema de forma más extensa en una entrevista con Guillermo Andino y María Belén Ludueña en América Noticias.

Florencia no pudo contener las lágrimas y mostró su dolor al asegurar que hay una persecución en contra de su persona y siempre se encuentra a la defensiva.

“Estoy todo el tiempo defendiéndome. Es difícil también. De verdad que soy una mujer fuerte pero hay momentos en donde digo es como injusta la situación de decir de qué me estoy defendiendo si no hay nada malo que yo esté haciendo”, sostuvo.

“Si mi intención siempre es inspirar. Intento inspirar a otras mujeres a que se sientan fuerte pero la verdad que cuando pasan estas cosas hay muchas mujeres que me dicen ‘si te pasa a vos cómo no me va a pasar a mi’”, continuó con voz quebrada. “¿Cuál es el problema? ¿que yo me muestre en bikini?. Soy una mina que intentó siempre llevar alegría, inspiración. Podes no tomarla, sentir que no tengo nada para darte, seguí de largo. Si no hay nada bueno que puedas sacar de lo que yo tengo para dar no hay problema”, aseguró.

“No quiero agradarle a todo el mundo ni que todo el mundo me quiera, lo que quiero es que me dejen ser. Es como si tuviera que dar explicaciones todo el tiempo de por qué soy esta que soy”, manifestó.

Flor también recordó el polémico video íntimo que se viralizó hace algunos años. “La verdad que me llevó mucho tiempo, vos pensá que yo vengo de la filtración de un video que para mi fue muy fuerte. Y esa también fue una operación, no fue una simple filtración de un video…. fue una operación que me hicieron, lo dividieron en tres partes… Me quisieron hacer daño”, expresó.

“Obviamente yo siempre me vuelvo a parar sobre mis pies y me vuelvo a sentir empoderada pero siento que intentan ir a lugares que no me merezco”, aclaró. “No quiero que me disciplinen más. Cuanto más me intenta disciplinar más quiero salir a ser yo”, concluyó.

Este lunes, frente a la pantalla y en un extenso video, desde su nueva cuenta (SoyFlorPe), Peña les habló a sus seguidores para darles el saludo inicial, pero sin dejar de lado su fastidio contra Instagram. “Hola, si están del otro lado es porque ya me están siguiendo o porque son curiosos y curiosas o porque están esperando para denunciarme. De cualquier manera, bienvenidos y bienvenidas a mi nuevo Instagram”.

“Mis fotos sexis que ya casi a esta altura son fotos infantiles son las que molestan, son las que infringen mi relación con la comunidad dentro de Instagram. No hay una respuesta a mi pregunta. Instagram nunca me contestó por qué cerró la cuenta, pero si a través de un amigo de un amigo de un amigo, porque no sabemos nunca dónde llegar, me dijeron que Estados Unidos había tomado la resolución de no devolvérmela”, aseguró la artista sobre la susensión de su cuenta original.

“Soy una mujer libre y me la banco, me la recontra mil banco y ojalá que eso sea inspiración para que muchas se sientan siempre así las putas amas de sus vidas. Yo me siento la puta ama de la mía. A partir de ahora @Soyflorpe Recargada”, concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Florencia Peña (@soyflorpe)