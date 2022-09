Justin Bieber suspendió sus dos shows en Argentina: “El agotamiento me superó”

El equipo de prensa de la producción de Justin Bieber dio a conocer la noticia que las fans no querían que fuera realidad: los shows pautados para el 10 y 11 de septiembre en el Estadio Único de La Plata se suspendieron por cuestiones personales del artista. Esto ocurre solo un día antes de la presentación que tenía en Chile, que tampoco se hará. También se cancelaron las fechas de 14 y 15 de septiembre en San Pablo.

“A principios de este año, hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay-Hunt, que me paralizó parcialmente la cara. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del Justice World Tour. Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar continuar con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil”, arranca el comunicado de Bieber.

Justin Bieber: “El agotamiento me superó”

La estrella explicó cómo se sintió al finalizar su show en Río: “Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar”.

Para cerrar, agradeció el apoyo de sus fans: “He estado muy orgulloso de llevar este espectáculo y nuestro mensaje de Justicia al mundo, ¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! ¡Los quiero a todos apasionadamente!”

El síndrome que afecta a Justin Bieber

En junio, el cantante compartió un video en sus redes sociales en el que explicaba que cancelaba sus shows porque padece el síndrome de Ramsay Hunt. “Obviamente, como probablemente pueden ver en mi cara, tengo este síndrome llamado síndrome de Ramsay Hunt”. Según explicó, el virus atacó sus nervios faciales, causándole una parálisis facial.

En sintonía con el comunicado de hoy, al momento de las cancelaciones de junio dijo: “Aquellos que están frustrados por mis cancelaciones de los próximos shows, sepan que físicamente no soy capaz de hacerlos. Esto es bastante serio, como pueden ver. Desearía que este no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me dice que tengo que reducir la velocidad”.

Cómo se devolverán las entradas de Justin Bieber en la Argentina

Las devolución de tus tickets será realizada automáticamente.

A través de sistema LivePass se realizarán los reintegros a partir del día 12/09 y hasta el 23/09.

A partir de esta última fecha, dependiendo de la forma de pago:

Si compraste con tarjeta de crédito verás el reintegro en el próximo resumen o en el siguiente.

Si en cambio abonaste con tarjeta de débito el monto a favor en tus movimientos puede demorar hasta 30 días hábiles en impactar.

Fuente: TN