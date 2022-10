Icardi rompió el silencio y apuntó contra Wanda Nara: “Es el hazmerreír del mundo entero”

“Estaba tan aburrido, se hablaron tantas cosas que tengo que salir a aclarar”. Desde Turquía, donde pasa sus días como futbolista del Galatasaray, Mauro Icardi decidió hablar por primera vez en mucho tiempo a través de un vivo de su cuenta de Instagram. Y naturalmente, habló de su relación con Wanda Nara, a quien se refirió en muy duros términos al explicar por qué tomó decisión de dar su versión. “Es el hazmerreír del mundo entero con su comportamiento, con sus actitudes. La verdad no estoy preparado para seguir bancando esto y defender lo indefendible”, sostuvo el delantero.

En un monólogo de más de media hora, el futbolista respondió preguntas y aclaró su punto de vista de la ruptura con Wanda. “No creo que sea una separación que viene de hace rato, como vienen diciendo. Es todo mentira, hace 9 años estamos juntos, nunca nos separamos”, afirmó al comienzo de la transmisión que fue seguida por alrededor de 100 mil usuarios.

“¿Asumís que fue por tu culpa?”, le preguntó uno de los seguidores. “Se creó un ambiente raro después de lo que pasó el año pasado. No voy a aclarar, la gente que lo tiene que saber lo sabe, Wanda en primer lugar”, afirmó en referencia a su affaire con la China Suárez. Y continuó: “Después hubo un perdón, no sé si sincero o no sincero, pasaron muchas cosas en el medio y la semana que viene vendrá, hablaremos, intentaremos solucionarlo para bien o para mal”, aseguró.

También se refirió al estado legal de la relación: “No estamos divorciados, las cosas se hablan en persona, no poniendo mensajitos. El año pasado lo hizo y era mentira, estuvimos todo un año juntos”, afirmó. Y defendió su accionar en las redes sociales. “No estoy loco ni soy un enfermo por subir una foto con la madre de mis hijas”.

Por supuesto que uno de los temas que querían saber los seguidores era su opinión sobre los rumores entre Wanda y L-Gante. Al respecto, dijo que para él era “todo publicidad”, y admitió que Tamara Báez, la ex del cantante, le escribió preguntándole algunas cosas de la empresaria. “Le dije que no era verdad lo que me decía, que yo conozco bien a mi mujer. No le tiré onda como salieron a decir”, aseguró

Durante la transmisión, el futbolista resaltó que junto a él estaban sus hijas Isabella y Francesca, los hijos de Wanda con Maxi López -Valentino, Benedicto y Constantino-, su padre Juan y su suegra Nora Colosimo con su pareja, Rafael. “Los nenes están grandes, ven las noticias, ven las redes sociales. Ellos me preguntan y les digo la verdad de todo. Somos personajes públicos, famosos, siempre somos noticia. Me gustaría que fuera por otra cosa, pero hoy en día no es así”, lamentó.

Otro tema que aclaró fue el de su reciente visita a Buenos Aires: “Fui a hablar, estuve en mi casa en el Chateau. Es mentira que no me dejaron entrar. Estuvimos juntos toda la noche y el domingo al mediodía me volví porque tenía entrenamiento”, afirmó. Y negó haber estado en ¿Quién es la Máscara?, el show televisivo donde trabaja Wanda. “Tenía unos días libres y pasé un fin de semana con Wanda”.

Hacia el final, fue filtrando algunas preguntas y se detuvo en una puntual: “¿Te arrepentís de algo?”. Y respondió elusivo. “La verdad que sí. De una sola cosa. Ya la sabe todo el mundo y es lo único que me arrepiento”, repitió. Y tomó una pregunta que hacía referencia a la campaña de ropa de Wanda y L-Gante que alimentó los rumores de romance entre ellos. “Había otras formas de publicidad, creo que no es la adecuada para lo que es ella, su marca, su nombre, para lo que creamos y tuvimos durante nueve años, diez. No estoy de acuerdo y se lo digo diariamente, pero será un modo de venganza. No sé cómo llamarlo”, analizó.

Fuente: Teleshow