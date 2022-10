L-Gante llevó a Wanda Nara a comer un choripán en la Costanera: “La voy a extrañar cuando se vaya”

Parece que L-Gante y Wanda Nara están apostando a su relación. Aunque ninguno de los dos habló de amor, se muestran muy juntos en las redes sociales. Durante una entrevista con A la tarde (América) el cantante comentó cómo fueron los inicios del vínculo y hasta describió una de las primeras citas que tuvo con la mediática.

“Ella me sacó a comer a Gardiner. Pero cuando tuve que invitarla yo, se me hizo tarde y nos fuimos a un carrito que está en la Costanera. Yo me comí un lomito y ella un chori”, contó el exponente de la Cumbia 420.

Al recordar los inicios de su relación, L-Gante explicó que se vieron en un evento y que ella le habló a él para pedirle una foto. Después de eso, comenzaron una amistad que fue tornándose cada vez más cercana. Entre otras cuestiones, el cumbiero confesó que la empresaria es bastante celosa, por lo que evita mirar a otras mujeres: “Es brava Wanda”.

También aseguró que no está pensando en tenerla como representante en la Argentina ni en el exterior: “Eso es todo mentira. Tengo un mánager que es parte del equipo y administra las cosas que yo no puedo, como cuadrar la fechas, ver los shows y organizar los videoclips”.

Wanda Nara publicó una foto romántica con L-Gante antes de volver a Turquía

Wanda Nara está a horas de abandonar la Argentina y no volverá a ver a L-Gante hasta dentro de unos meses. Para despedirse después de un mes intenso en el que salió a la luz que estarían viviendo un romance, lo acompañó a la fiesta de Canta Conmigo Ahora -donde él se desempeñó como jurado- y publicó una foto donde aparecen muy melosos.

La imagen corresponde al flyer de “El último romántico”, el videoclip que hicieron juntos. Se trata de una canción que el joven escribió especialmente para ella. “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala”; “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”; “Supuestamente una amiga”; “Te lo hago sin palabras”; “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer”, son algunas de las frases que entona en lo que promete ser un hit. La grabación entera se conocerá este jueves, pero el adelanto confirmó que se verá una interacción de alto voltaje entre ellos.

La empresaria reconoció que este es el mejor regalo que le hicieron en el último tiempo y Mauro Icardi no lo soportó. “El tema de esta canción, que fue el mejor regalo que tuvo en el último tiempo, no es lo que reflejan nueve años de matrimonio y un estilo de vida. No estoy de acuerdo ni yo ni la gente que nos quiere. Nunca quise hablar del tema, pero la verdad es que ya toca”, se le escuchó decir en un vivo de Instagram días atrás.

Fuente: TN