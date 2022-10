Murió Silvana Suárez, la ex Miss Mundo que se fue del programa de Mirtha Legrand

Silvana Suárez, ex Miss Mundo de Argentina en 1978, murió este viernes a sus 64 años en la localidad serrana de Nono, al noroeste de la provincia de Córdoba, como consecuencia de un cáncer terminal.

Según informó Cadena 3, la exmodelo cordobesa, que estaba radicada en el Valle de Traslasierra desde hacía dos décadas, murió durante la tarde del 21 de octubre debido a un cáncer de colon.

Silvana Suárez fue la segunda mujer argentina en coronarse en ese certamen internacional. Lo hizo en la edición 28° de 1978, que se celebró en Londres, Inglaterra. En paralelo, la Argentina estaba en plena dictadura cívico-militar.

Estuvo casada con el director de Ámbito Financiero, Julio Ramos. Tras su polémica separación en 1999, fue invitada al programa de Mirtha Legrand y, tras una fuerte pelea con la conductora, se convirtió en la única persona en abandonar la famosa mesa de la televisión argentina.

Más de dos décadas más tarde, en octubre de 2022, Mirtha recordó ese episodio y reconoció que esa fue la única vez que alguien se fue de su programa. Frente a sus invitados, entre los que se destacaban L-Gante, Roberto García Moritán y Luciana Lopilato, reconoció: «¿Querés que te diga la verdad? Me lo merecía».

LA PELEA CON MIRTHA

En 1999, Silvana Suárez fue una de las invitadas que pasó por el reconocido programa Almorzando con Mirtha Legrand. En medio de la comida, la conductora le insistió a la modelo para que hablara de su reciente y polémico divorcio con el empresario y dueño de Ámbito Financiero, Julio Ramos, quien murió el 19 de noviembre de 2006.

En específico, Legrand le dijo durante el corte que hablara respecto de su relación, pero ella siguió negándose, por lo que recibió un suerte de reto. Al volver al aire, ambas comenzaron un cruce verbal.

«Si yo te invito a mi programa, vos tenés el derecho de decir no voy, porque no me gusta ventilar mis cosas personales», lanzó Mirtha. Y Suárez contestó: «Me vas a tener que disculpar, pero yo me levanto de tu mesa. Porque si vos me invitás para usarme… Vos no podés retarme. Perdón al público».

«No te uso. No necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez», contestó Legrand, desafiante. «Hoy sí», retrucó la ex Miss Mundo, mientras abandonaba el programa.

Tiempo más tarde, recordó el episodio en diálogo con Cadena 3: «No me gusta comer discutiendo, no iba a quedarme en un lugar donde te invitan a almorzar y en el corte te retan como si fuese la madre Teresa de Calcuta».

Fuente: Clarín.