Una increíble bola de fuego cayó sobre el Océano Pacífico

Los habitantes y turistas de las islas Guam y Marianas del Norte quedaron maravillados con espectáculo que les brindó el cielo el viernes por la noche cuando una enorme bola de fuego cruzó la atmósfera y se desintegró hasta caer en el Océano Pacífico.

El fenómeno quedó grabado en varias cámaras y los videos se compartieron en las redes sociales. Por el momento no se informó si se trata de un meteorito o restos de un satélite.

Saw this beautiful video on reddit! It happened at 11:55 pm local time in Guam on Friday night. There’s talks that it was from the Long March 5 launch, does this seem right for any NOTAMs and the trajectory? Source unknown @NASASpaceflight @ChrisG_NSF @DJSnM pic.twitter.com/6VANpexe3V

— Everyday Astronaut (@Erdayastronaut) December 28, 2019