¿Irán declara la guerra? Izaron bandera roja sobre la mezquita de Jamkaran

Estos últimos días, el mundo se encuentra bajo tensión por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, luego de que un grupo de pro-iraníes atacaran la embajada estadounidense en Irak.

Sin embargo, la «cerecita del pastel» fue el ataque con un dron que lanzó el viernes Estados Unidos, el cual terminó con la vida del general iraní, Qasem Soleimani.

Este hecho desató la ira de los iraníes, quienes prometieron vengar la muerte del general, al que consideraban como el hombre más poderoso del país.

Hace unos minutos creció el suspenso respecto a que pudiera desatarse una guerra, luego de que comenzara a circular un video en el que se muestra cómo es que por primera vez se iza una bandera color rojo sobre la cúpula de la mezquita de Jamkaran, una de las más importantes en la ciudad de Qom, Irán.

El video fue tomado de una transmisión de la televisión estatal iraní, horas después de dar a conocer el deceso de Soleimani.

En la región, el colocar una bandera sobre una mezquita tiene diferente significado de acuerdo al color de la misma. Si la bandera es negra, simboliza la edad oscura del pasado; si es verde simboliza el Islam, esperanza, riqueza y el futuro brillante; pero al ser roja genera grandes especulaciones, pues representa derramamiento de sangre, y que además, sirve para hacer un llamamiento a la «madre de todas las batallas» para vengar la muerte de alguien que fue asesinado injustamente.

La bandera desplegada tiene una leyenda, que traducida al español advierte “los que quieren vengar la sangre de Hussein”, el más venerado en el Islam chiíta, sobrino del profeta Mahoma.

EU quiere «desescalada»

Tras el asesinato de Soleimani, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dijo que su país está «comprometido con la desescalada» (disminución de peligro y tensión).

«Agradecido de que nuestros aliados reconozcan las continuas amenazas agresivas planteadas por las fuerzas iraníes Al Quds», escribió en Twitter.

Además, destacó que conversó con su homólogo británico Dominic Raab y el responsable de las cuestiones diplomáticas del Partido Comunista Chino (PCC), Yang Jiechi.

Reiteró que «Estados Unidos sigue comprometido con la desescalada».

Spoke with @HeikoMaas about @realDonaldTrump's decision to take defensive action to eliminate Qassem Soleimani. Germany is also concerned over the Iranian regime’s continued military provocations. The U.S. remains committed to de-escalation.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020