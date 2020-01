Irán bombardeó bases militares de EEUU en Irak

La tensión en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán no para de crecer. Este martes subió un escalón más cuando al menos doce misiles cayeron en la base militar de Ain al-Assad, en Erbil, norte de Irak. Así lo reportó fue confirmado por la Casa Blanca, que «evalúa la situación».

Irán inició el ataque contra una base en Irak que hospeda militares estadounidenses, reportó la televisión iraní según informa la agencia Bloomberg. «Esta mañana, corajudos combatientes de la fuerza aérea del IRGC iniciaron una operación con éxito llamada Operación Mártir Soleimani, con el código Oh Zahra disparando decenas de misiles tierra-tierra contra la base de las fuerzas terroristas e invasoras de Estados Unidos», refirió la agencia iraní ISNA.

El asalto del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica es el comienzo de la venganza por el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, ocurrida el jueves pasado en Bagdad, durante un bombardeo aéreo de tropas norteamericanas. Además, el ataque ocurrió a la misma hora en la que Soleimani fue muerto con un golpe comandado por drones, también como parte del mensaje de revancha.

La base es el mayor destacamento militar estadounidense en Irak y es un aeropuerto militar con una pista de aterrizaje de asfalto y una longitud de cuatro metros. El aeropuerto en las afueras de Bagdad pero es propiedad de Estados Unidos, y se encuentra a dos metros sobre el nivel del mar.

La primera respuesta de Estados Unidos fue de Stepahnie Grisham, la secretaria de prensa de la Casa Blanca. «Somos conscientes de los informes de ataques contra instalaciones estadounidenses en Irak. El Presidente ha sido informado y está monitoreando la situación de cerca y consultando con su equipo de seguridad nacional«, escribió en su cuenta de Tweiter.

We are aware of the reports of attacks on US facilities in Iraq. The President has been briefed and is monitoring the situation closely and consulting with his national security team.

