Un avión ucraniano se estrelló en Irán y hay al menos 180 muertos

Unas 180 personas murieron en el accidente de un avión Boeing 737 de la compañía Ukraine International Airlines que se estrelló el miércoles en Irán tras despegar desde Teherán rumbo a Kiev.

En Kiev, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski confirmó que no había ningún sobreviviente. «Todos los pasajeros y la tripulación murieron», escribió Zelensky en Facebook. Luego el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania detalló en un tuit que son 176 las víctimas.

La gran mayoría de las personas que viajaban en el avión no eran ucranianos, indicó en Kiev el Consejo Nacional de Seguridad de Ucrania. Sólo 11 personas -9 miembros de la tripulación y dos pasajeros- eran ciudadanos ucranianos.

Entre los pasajeros del avión figuran 82 iraníes y 63 canadienses, indicaron las fuentes en Kiev.

El presidente Zelenski también advirtió contra posibles «especulaciones» sobre el accidente y pidió que no se difundan «versiones no verificadas de la catástrofe».

Un poco antes un alto responsable de la diplomacia ucraniana, Vasil Kirilisch, dio a la agencia AFP la misma información sobre la ausencia de sobrevivientes.

Declaró que «según cifras preliminares hay 168 personas a bordo» en este vuelo que iba de la capital de Irán a la de Ucrania. «Es evidente que es imposible que haya pasajeros» del vuelo PS-752 Teherán-Kiev «que estén en vida», declaró por su parte el jefe de la Media Luna Roja iraní, Morteza Salimi, a la agencia semioficial ISNA.

We are aware of the media reports out of Iran and we are gathering more information.

— The Boeing Company (@Boeing) January 8, 2020