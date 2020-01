Tiraron al vacío un cerdo vivo para probar un juego de bungee jumping

Un cerdo vivo fue atado a una cuerda de bungee jumping y lanzado al vacío 70 metros como parte de la inauguración de un nuevo juego, en un parque de diversiones de China. El indignante caso de maltrato animal sucedió en el parque temático The Meixin Red Wine Town, ubicado en Chongqing, al suroeste de China​.

Según reportan medios internacionales, los representantes del parque lo llamaron «entretenimiento» y dijeron que el evento se realizó para conmemorar la apertura de la nueva atracción de bungee y que pretendía ser un acto divertido relacionado con la caída del precio de la carne de cerdo.

WARNING: UPSETTING CONENT

A Chinese theme park is under fire after forcing an adult pig off a 223ft tower into a bungee jump 😠

The pig can be heard screaming 😢 and has since been slaughtered 💔

— AnimalJusticeProject (@ajpReact) January 20, 2020