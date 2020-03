Un ciervo le arrancó parte de la cara a un cazador

Un cazador de Francia fue embestido por un ciervo, que le arrancó parte de su cara. Sin embargo, el hombre dijo que continuó cazando porque «solo sentía como si estuviese borracho».

El hecho ocurrió a fines de enero en Lesperon, pero se viralizó en las últimas horas. Vincent Saubion, de 36 años, se encontraba en un bosque junto a la Asociación Comunal de Caza Agrícola (ACCA) cuando vio a varios ciervos merodeando el lugar.

Vincent relató al diario local Sud Ouest que sus perros empezaron a perseguir a uno de los animales. En un momento, quedó cara a cara con el mamífero. Según explicó el hombre, que caza palomas, becerros y jabalíes, no era la primera vez que le sucedía una situación así.

El ciervo lo miró y luego atacó con sus poderosas astas. «Me embistió y luego saltó para continuar su camino. Creo que me dio un ‘cabezazo’. Me golpeó en la cara», aclaró Vincent.

«Seguí cazando pero me pareció que había mucha sangre. Mi colega me vio y me pidió que no me moviera más. Llamó a los bomberos. Para mí, solo sentía como si estuviese borracho, aunque en realidad me había arrancado la mitad de la cara», aseguró a Sud Ouest.

Un helicóptero lo trasladó a un hospital en Burdeos, donde le dieron 50 puntos de sutura. El cazador sufrió cortes importantes en el pómulo izquierdo, la nariz, el labio y parte del cuero cabelludo. Él explicó que en ese momento la piel le había quedado colgando.

Vicent afirmó a Sud Ouest que no perdió la sensibilidad en su cara, y además manifestó que quiere volver a cazar una vez que se recupere de sus heridas.

