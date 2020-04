Trump acusó a China de ocultar su verdadero balance de muertos por coronavirus

El presidente estadounidense Donald Trump sostuvo este viernes que el balance real de casos de coronavirus en China es «mucho mayor», incluso después de que el gigante asiático informara un nuevo conteo que duplicaba el número de muertos en Wuhan, donde comenzó la pandemia.

«China acaba de anunciar una duplicación en el número de sus muertes por el Enemigo Invisible. ¡Es mucho mayor que eso y mucho mayor que el de Estados Unidos, no está siquiera cerca!», tuiteó el mandatario.

China has just announced a doubling in the number of their deaths from the Invisible Enemy. It is far higher than that and far higher than the U.S., not even close!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020