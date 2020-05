Las aerolíneas rechazan dejar asientos libres en los vuelos post coronavirus

La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), que nuclea a las aerolíneas más importantes del mundo, respaldó la utilización obligatoria de barbijos entre los pasajeros y la tripulación durante los vuelos como medida preventiva del coronavirus Covid-19, pero rechazó la aplicación de un distanciamiento que obligaría a dejar algunos asientos vacíos.

Mediante la publicación de un comunicado, IATA argumentó que la utilización masiva de barbijos alcanza para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades «ya de por sí bajo» y que evita recurrir a otras medidas extra que actualmente están bajo consideración, como dejar un asiento vacío de espacio entre dos pasajeros.

«Debemos llegar a una solución que dé a los pasajeros confianza al volar y mantenga el costo de hacerlo a precios asequibles», indicó al respecto el director general y consejero delegado de la IATA, Alexandre de Juniac.

