«Ahora es mi turno», la misteriosa advertencia de Donald Trump en redes sociales

El presidente de los Estado Unidos Donald Trump publicó este domingo un mensaje en sus redes sociales que generó desconcierto. A modo de advertencia, pero sin especificar a quién se dirigía, aseguró: «Ahora es mi turno».

«Espero que te hayas divertido investigándome. Ahora es mi turno», escribió el jefe de Estado sobre una imagen suya donde se lo ve con una expresión de enojo. Sin embargo, no mencionó al destinataría de las palabras.

De inmediato, muchos de sus seguidores comenzaron a dejarle comentarios para indagar sobre a quién se refería pero no obtuvieron respuesta por el momento.

Cruce con Obama

Trump estuvo muy activo en Twitter este domingo, ya que también respondió allí a las declaraciones de su antecesor, Barack Obama, quien había calificado de «desastre caótico» el manejo de la pandemia de coronavirus.

We are getting great marks for the handling of the CoronaVirus pandemic, especially the very early BAN of people from China, the infectious source, entering the USA. Compare that to the Obama/Sleepy Joe disaster known as H1N1 Swine Flu. Poor marks, bad polls – didn’t have a clue!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2020