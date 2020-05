Trump firmó el decreto para que las redes sociales se hagan responsables de los contenidos

Como había anticipado en Twitter, Donald Trump firmó una orden ejecutiva -un decreto- para que las redes sociales se hagan responsables de la publicación de los contenidos. El mandatario además instruyó al fiscal general William Barr para que trabaje con los estados para hacer cumplir las leyes contra lo que describió como prácticas comerciales engañosas de tecnológicas como Twitter o Facebook.

En diálogo con periodistas en la Casa Blanca, explicó que el decreto contra las compañías eliminaría el blindaje de responsabilidad que tienen actualmente y las censuró por su presunta parcialidad editorial. La orden ejecutiva impugna las protecciones de responsabilidad que sirvieron como base para los discursos sin limitaciones a través de Internet.

«Estamos hartos», dijo Trump, que también aseguró que el decreto defiende la libertad de expresión.

Esto sucede poco después de que Twitter colocara advertencias de contenido, por considerarlos engañosos, a dos de sus tuits.

Algunos analistas creen que la movida de Trump es una táctica política y no cambiará las obligaciones legales de compañías como Twitter y Facebook.

"Today, I am signing an Executive Order to protect and uphold the free speech and rights of the American people." pic.twitter.com/agTIJ2KR6C

— The White House (@WhiteHouse) May 28, 2020