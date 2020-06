Por primera vez en su historia, el Día Internacional del Orgullo será virtual por el coronavirus

View this post on Instagram

Although many Prides have been affected by the global situation, we pay tribute to the Prides around the world that would have originally taken place this past weekend. We hope you will join us for the first Global Pride 2020 happening June 27th 2020! 🏳️‍🌈 @bainbridgepride, @baltimore_pride, @bisbeepride, @boisepride, @ccprideiowa, @csdaugsburg, @csdherne, @csdnordwest, @csd_schwerin, @prideromania, @officialcolumbuspride, @CenterOnColfax, @encpride, @exmouth.pride, @flagstaffpride, @forestgaytepride, @grandrapidspridecenter, @hudsonpridecenter, @icpride, @kentuckianapride, @knoxpridefest, @lancasterpride, @middletownpride, @nwaequality, @okcpridefest, @ParadaRownosci, @portsmouthprideuk, @prideinbelper, @prideportlandme, @ri_pride, @SalentoPride, @salfordprideofficial, @saskatoonpride, @skopjepride, @sufupride, @sotpride, @epsuncitypride, @ToscanaPride, @upstatepridesc, @vicenzapride, @zaanpride, @zurichpride, Angola Pride, Carlisle Pride, Marquette Pride, Michigan City Pride, Pride in the Park, Richmond Pride, Roze Zaterdagen Nederland, Vesuvius Pride.