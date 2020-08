Registraron hoy la temperatura más alta del planeta en California

Lo que sería la temperatura más alta jamás registrada de manera confiable en la Tierra, (54,4 ° C), puede haberse alcanzado en el Parque Nacional Death Valley, en California, Estados Unidos.

El histórico registro ahora está siendo verificado por el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU.

Se produce en medio de una ola de calor en la costa oeste de Estados Unidos, donde se prevé que las temperaturas aumenten aún más esta semana.

Las abrasadoras condiciones han provocado dos días de apagones en California, luego de que una planta de energía fallara el sábado.

¿Cuáles fueron los registros anteriores?

La lectura del domingo se registró en Furnace Creek (no por nada llamado el Arroyo del Horno) en Death Valley (Valle de la Muerte)

Antes de esto, la temperatura más alta registrada de manera confiable en la Tierra era 54 grados, también en Death Valley en 2013.

Se discute una lectura más alta de 56.6 un siglo antes, también en Death Valley. Algunos expertos en clima moderno creen que esa medición fue errónea.

En 1931 se registró en Túnez otra temperatura récord para el planeta, 131 ° F o 55 ° C, pero el historiador del clima Christopher Burt, citado por la BBC, dijo que esta lectura, así como otras registradas en África durante la era colonial, tenían «serios problemas de credibilidad».

Extreme heat will continue to plague the western third of the country through the middle of this week. ~56 million people are under heat advisories or warnings, and many daily record high temperatures are forecast. pic.twitter.com/xHUYGiFURr

— NWS WPC (@NWSWPC) August 17, 2020