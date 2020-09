Descubren en Egipto 13 sarcófagos de 2.500 años de antigüedad sellados y en perfectas condiciones

Un equipo de arqueólogos encontraron recientemente en la necrópolis de Saqqara, en Egipto, al menos 13 sarcófagos de madera en perfectas condiciones que datan de hace 2.500 años y permanecen completamente sellados.

Los hallazgos se realizaron en un pozo funerario a 11 metros de profundidad, en donde estaba apilados unos sobre otros, comunicó el pasado domingo el Ministerio de Turismo y Antigüedades egipcio en su cuenta de Facebook. Las autoridades subrayaron que los féretros están tan bien conservados, que incluso algunos de los colores con los que fue pintada la madera están intactos.

شعور لا يقارن كلما تشهد كشف اثري جديد،

انتظروا الاعلان عن كشف اثري جديد بسقارة، شكرا لزملائي بالوزارة.

An indescribable feeling when you witness a new archeological discovery.

Stay tuned for the announcement of a new discovery in Saqqara

Thank you to my colleagues in the ministry pic.twitter.com/RpgK6TmREo

— Khaled El-Enany (@KhaledElEnany6) September 6, 2020