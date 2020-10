Donald Trump fue dado de alta: se sacó el barbijo y saludó desde un balcón de la Casa Blanca

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue dado de alta este lunes del Centro Médico Walter Reed de Maryland, donde estuvo internado desde el viernes para recibir tratamiento por coronavirus. A pie y con barbijo, el mandatario se mostró ante las cámaras en una salida orquestada para mostrar su estado físico tras estar convaleciente.

Trump, de 74 años, se limitó a levantar su pulgar un par de veces en señal de saludo y apenas dijo «muchas gracias a todos» antes de subirse a una camioneta que lo trasladó desde el hospital militar al helicóptero presidencial.

Sin más declaraciones, el Presidente de los Estados Unidos se subió al helicóptero que lo llevó a la Casa Blanca, donde continuará con su recuperación.

A su llegada a la Casa Blanca Trump volvió a evitar hacer declaraciones y en vez se quitó el barbijo en lo alto de las escalinatas de la residencia para saludar al helicóptero al retirarse.

LA SALIDA DE DONALD TRUMP DEL HOSPITAL

Donald Trump había anunciado que sería dado de alta este lunes a las 19.30 de Argentina del Centro Médico Walter Reed, donde había sido internado el viernes por coronavirus.

“¡Me siento muy bien! No le tengan miedo al Covid. No dejen que les domine la vida. Desarrollamos, bajo el Gobierno de Trump, varias drogas y conocimiento excelentes. ¡Me siento mejor que hace 20 años!“, tuiteó Donald Trump.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

