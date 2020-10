Marte estará hoy “cerca” de la Tierra y podrá observarse en el cielo

Hoy, martes 6 de octubre, la Tierra y Marte estarán más cerca de lo habitual, informó la NASA en un comunicado. En la Argentina, el horario ideal para la observación es las 11 de la mañana, aunque sin el instrumental especializado el fenómeno astronómico será mejor apreciado en los horarios nocturnos más próximos, idealmente con cielo despejado y desde sitios apartados de las concentraciones urbanas.

“Simplemente salga y mire hacia arriba y, dependiendo del clima local y las condiciones de iluminación, debería poder ver Marte”, dicen desde la NASA.

En concreto, la órbita del planeta rojo y la de la Tierra estarán en su punto más próximo. Esto ocurre aproximadamente cada dos años, aunque de acuerdo a la agencia espacial estadounidense la cercanía de hoy no se repetirá al menos en los próximos 15 años. Es decir, hasta 2035 no estaremos tan cerca del suelo marciano.

Millions of miles separate the Moon and Mars, but you’ll see them close together in the sky tonight (they’ll rise in the East around 8 pm local time). That’s because Earth, the Moon, and Mars are nearly lined up. Check out our virtual solar system: https://t.co/5YjIBXKLcG pic.twitter.com/ma46iZ6Xit

