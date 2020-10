El Nobel de la Paz fue para el Programa Mundial de Alimentos

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (World Food Programme) fue galardonado este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2020.

El Comité Nobel en Oslo lo seleccionó “por sus esfuerzos para combatir el hambre y por su contribución a mejorar las condiciones de paz en las áreas de conflicto”, según declaró la titular Berit Reiss-Andersen. “La necesidad de solidaridad internacional y cooperación multilateral es más evidente que nunca”, agregó.

Este es el duodécimo Nobel de la Paz concedido a una organización o personalidad de la ONU o vinculada con Naciones Unidas.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020