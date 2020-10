Un asteroide del tamaño de una heladera se aproxima a la Tierra

Un pequeño asteroide del tamaño de una heladera podría impactar contra la atmósfera terrestre el 2 de noviembre, el día anterior a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, según informó la NASA.

De acuerdo a lo que consideró el divulgador científico Neil deGrasse Tyson, si la roca espacial llegara al planeta, lo más probable es que se desintegre sin llegar a causar daños. “El asteroide no es tan grande como para impactar con éxito en la superficie de la Tierra. A la velocidad que va, a más de 40.555 kilómetros por hora es como impactar de frente contra un muro”, explicó el especialista.

La agencia espacial de los Estados Unidos estima que la probabilidad de que el asteroide 2018VP1, de la clase Apolo, impacte contra el planeta en su aproximación más cercana el 2 de noviembre es del 0,41%. Si esto ocurriera, el choque sería visible cerca del punto de entrada, es decir, en la atmósfera. Su visibilización sería durante el día pero no “interrumpiría nuestra civilización” añadió el astrofísico. “Si el mundo se termina en 2020, no podrán culpar al universo”, bromeó.

Asteroid 2018VP1, a refrigerator-sized space-rock, is hurtling towards us at more than 40,000 km/hr.

It may buzz-cut Earth on Nov 2, the day before the Presidential Election.

It’s not big enough to cause harm. So if the World ends in 2020, it won’t be the fault of the Universe. pic.twitter.com/eiy9G9w4Ez

— Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) October 18, 2020