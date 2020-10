Impactantes videos del tsunami en Turquía, tras el terremoto en el Mar Egeo

Al menos cuatro personas murieron y otras resultaron 120 heridas producto del terremoto registrado hoy en el Mar Egeo, de una magnitud de 6,8 grados, que derribó al menos una docena de edificios en la ciudad turca de Esmirna y generó un pequeño tsunami que inundó el distrito costero de Seferihisar.

Aunque no parece haberse observado una ola destructiva, el nivel de agua subió de forma repentina un metro e inundó una importante parte de esta ciudad turística de 44.000 habitantes, según muestran vídeos de vecinos.

Las aguas arrastraron sillas, mesas, sombrillas y otros enseres por las calles al tiempo que numerosas embarcaciones del puerto de yates de la ciudad se soltaron de sus amarres.

Seferihisar se encuentra a 17 kilómetros del epicentro del temblor, ubicado en el mar Egeo, a unos 10 kilómetros de las costas de la isla griega de Samos.

Mientras tanto, en la ciudad de Esmirna, capital de la provincia homónima, ubicada 60 kilómetros más al norte, se ha derrumbado al menos una docena de edificios, algunos de ellos bloques de pisos.

El ministro de Medio Ambiente y Urbanismo, Murat Kurum, confirmó a la emisora NTV que “hay ciudadanos atrapados bajo los escombros” e indicó que ya han empezado las labores de rescate.

El terremoto se ha notado en gran parte de las provincias del oeste de Turquía y en las cercanas islas griegas y tuvo una profundidad focal de 10 kilómetros.

Según Efthymios Lekas, catedrático de Geodinámica de la Universidad de Atenas, es probable que se trate del terremoto principal y más adelante sólo haya replicas, aunque aún es muy temprano para saberlo con certeza.

BREAKING: A #tsunami warning has been issued after an #earthquake with a magnitude of up to 7.0 struck #Turkey's #Aegean coast, north of the Greek island of #Samos. Vision has emerged of what's reportedly tsunami-related flooding in #Seferihisar, south-west of #Izmir #deprem pic.twitter.com/EP9JGDHwkZ

— Auskar Surbakti (@AuskarSurbakti) October 30, 2020