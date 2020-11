Donald Trump se proclamó ganador y va a la Corte para frenar el recuento de votos

La contienda entre el actual presidente de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump, y el candidato demócrata y exvice Joe Biden, se desarrolla con gran expectativa a nivel mundial y cifras récord de votos anticipados, que superaron los 100 millones en las últimas semanas.

Con el correr de las horas crece en tensión. Durante la madrugada Trump se proclamó ganador, denunció “fraude” y adelantó que irá a la Corte Suprema para frenar el recuento de votos. El mandatario estadounidense afirmó: “En lo que a mí respecta nosotros ya ganamos”.

Mientras que su rival Biden dijo que cree estar en “buen camino” de ganar las elecciones y les pidió “paciencia” a sus seguidores hasta que se cuenten todos los votos. Sostuvo que ni Trump ni él deben “declarar un ganador”.

En la madrugada el republicano y el demócrata intercambiaban victorias en estados clave. Para alzarse con el triunfo se necesitan 270 escaños del Colegio Electoral. Trump ganó Florida y Biden hizo lo propio en Arizona.

La tendencia la definirán tres estados clave del “cinturón oxidado” de América del Norte, Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Sin embargo el resultado final podría demorar varios días debido al gran caudal de voto anticipado y por correo por a la pandemia de coronavirus.

En cuanto al aspecto legislativo, la oposición demócrata logró conservar el control de la cámara baja del Congreso, y hasta ampliar su mayoría, mientras que estaba lejos de poder ganar el Senado, la elección más disputada, después de la presidencial.

Trump denunció un “intento de fraude”

Segundos después de que terminara de hablar el candidato demócrata Joe Biden, el presidente y candidato republicano Donald Trump se volcó a la red social Twitter para asegurar que consiguió una “gran victoria” en las elección y que estaban “intentando robar” la votación.

Un dato curioso: la propia red social marcó el comentario del mandatario como un mensaje falso.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020