Por primera vez, Estados Unidos tendrá una senadora trans

La activista transgénero Sarah McBride se convirtió este martes por la noche en senadora de Estados Unidos por el distrito de Delaware según proyecciones de medios estadounidenses. Así se transformó en la primera persona que se identifica como transgénero en ocupar un escaño en la cámara alta.

Activista por los derechos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer (LGTBQ), McBride, de 30 años, obtuvo más del 90% de los votos en la elección con 7.902 sufragios según reveló el periódico The New York Times.

“Lo hemos logrado. Hemos ganado las elecciones generales”, festejó McBride a través de su cuenta de Twitter, una victoria que espera “muestre a los niños de la comunidad LGTBQ que nuestra democracia es lo suficientemente grande para ellos también”.

I hope tonight shows an LGBTQ kid that our democracy is big enough for them, too.

A su vez, agregó que “mientras Delaware continúa enfrentando la crisis del coronavirus, es hora de ponerse a trabajar para invertir en las políticas que marcarán la diferencia en nuestras familias trabajadoras”.

As Delaware continues to face the Covid crisis, it’s time to get to work to invest in the policies that will make a difference for working families.

— Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 4, 2020